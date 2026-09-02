În 1940, actorul James Cagney a cumpărat sute de acri de pășune în Ramona. Șase decenii mai târziu, 417 acri protejează specii rare

Actorul James Cagney și Ramona Grasslands Preserve. Sursa foto: Profimedia Images/ Getty Images

Timp de decenii, o întindere de teren deschis din apropiere de Ramona, California, a avut o legătură surprinzătoare cu Hollywoodul. Actorul James Cagney și fratele său, William, au cumpărat acolo sute de acri în anii 1940, pe vremea când zona era încă în mare parte rurală, iar animalele de fermă pășteau pe întinsele sale pășuni. Însă povestea proprietății avea să depășească, în cele din urmă, legătura sa cu una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

După ce o parte din proprietatea inițială a fost vândută, 417 acri au rămas în administrarea William J. Cagney Trust, potrivit The Economic Times. La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, specialiștii în conservarea naturii au început să fie tot mai interesați de acest teren datorită bogățiilor naturale pe care le adăpostea: pășuni native, ochiuri de apă sezoniere și habitate pentru mai multe specii amenințate.

În 2003, Nature Conservancy a finalizat achiziția fostei proprietăți Cagney pentru 2,7 milioane de dolari. Tranzacția a transformat o bucată de teren asociată cândva cu o celebră familie din industria cinematografică într-o parte a unui efort pe termen lung pentru protejarea unuia dintre cele mai mari peisaje de pășune rămase în sudul Californiei de coastă.

De ce a cumpărat James Cagney teren în Ramona

Ramona anilor 1940 era foarte diferită de comunitățile dezvoltate care pot fi întâlnite astăzi în multe zone din sudul Californiei. Valea avea întinderi largi de teren deschis, vegetație autohtonă și zone umede sezoniere. Pășunatul era o activitate obișnuită, iar suprafețe mari de teren neamenajat erau încă disponibile.

James Cagney era deja un actor celebru de la Hollywood la acea vreme, cu filme precum The Public Enemy și Yankee Doodle Dandy printre cele mai cunoscute producții ale sale. Fratele său, William, era de asemenea implicat în proprietatea din Ramona, care avea să devină ulterior cunoscută sub numele de Cagney Ranch.

Se crede că achiziția inițială a fraților acoperea peste 500 de acri. Terenul nu a rămas însă unit pentru totdeauna. Suprafețe au fost vândute treptat, lăsând o porțiune de 417 acri în cadrul trustului familiei. Această proprietate rămasă avea să devină, în cele din urmă, obiectul unui cu totul alt tip de investiție.

De ce au vrut specialiștii să protejeze terenul

Suprafața era doar o parte a poveștii. Pășunile din Ramona reprezentau unul dintre puținele habitate de acest tip de dimensiuni importante care mai existau în sudul Californiei de coastă. Peisajul mai larg se întindea pe mii de acri și includea pășuni, ochiuri de apă sezoniere și alte habitate naturale.

Pentru organizațiile de conservare, menținerea acestor zone intacte era importantă deoarece dezvoltarea poate fragmenta habitatele mari în porțiuni izolate.

Fosta proprietate Cagney era deosebit de valoroasă datorită poziției sale în cadrul peisajului mai larg. Protejarea ei putea contribui la menținerea legăturilor dintre alte zone aflate în conservare, în loc ca dezvoltarea să închidă treptat spațiile dintre acestea. Din acest motiv, cei 417 acri aveau o valoare care depășea cu mult limitele propriei proprietăți.

Speciile rare au făcut terenul și mai important

Pășunile adăposteau animale sălbatice care deveniseră tot mai greu de întâlnit. Printre speciile amenințate sau pe cale de dispariție asociate cu zona se numărau șobolanul-cangur al lui Stephens, crevetele zână din San Diego și broasca râioasă sud-vestică de Arroyo.

Pe proprietate se aflau, de asemenea, ochiuri de apă sezoniere în care fuseseră identificate trei specii rare de plante.

Aceste ochiuri de apă reprezintă ecosisteme neobișnuite. Ele se umplu temporar cu apă în timpul sezonului ploios, după care seacă. Acest ciclu creează condiții favorabile pentru plante și mici organisme acvatice adaptate în mod special vieții în zonele umede temporare. Protejarea ochiurilor de apă, de una singură, nu ar fi fost însă suficientă.

Pășunea din jur oferea habitatul extins de care aveau nevoie speciile care se deplasau prin peisaj. Pentru specialiștii în conservare, păstrarea conexiunilor dintre spațiile deschise era, prin urmare, aproape la fel de importantă ca protejarea habitatelor individuale.

Achiziția a avut nevoie de ani pentru a deveni realitate

Vânzarea finală a fost rezultatul unui proces care s-a întins pe mai mulți ani. Dave Bittner, directorul executiv al Wildlife Research Institute din Ramona, a contactat pentru prima dată Nature Conservancy în legătură cu proprietatea în 1997. Discuțiile au continuat, iar achiziția propusă a început să prindă o formă mai concretă în jurul anului 2000.

O achiziție de asemenea amploare necesita mai mult decât un acord cu proprietarul terenului. Trebuiau asigurate fondurile, iar mai multe organizații trebuiau să își coordoneze contribuțiile. Banii proveniți de la nivel federal și de la statul California au contribuit la realizarea tranzacției.

U.S. Fish and Wildlife Service a contribuit cu 660.000 de dolari, în timp ce statul California a oferit 165.000 de dolari. Alți 1,236 milioane de dolari au venit prin California's Wildlife Conservation Board, folosind fonduri provenite dintr-o emisiune de obligațiuni la nivel de stat aprobată de alegători în 2002.

Nature Conservancy a contribuit cu încă 639.000 de dolari. După ani de discuții și strângere de fonduri, tranzacția a fost încheiată la 30 iunie 2003. Prețul final a fost de 2,7 milioane de dolari.

De ce au contat cei 417 acri pentru un plan de conservare mult mai amplu

Achiziția nu a rezolvat problema conservării pășunilor din Ramona. A fost doar o piesă importantă dintr-un puzzle mult mai mare.

La acea vreme, peisajul mai larg al pășunilor din Ramona era estimat la aproximativ 8.000 de acri. Mai multe suprafețe mari se aflau încă în proprietate privată, ceea ce lăsa deschisă posibilitatea ca și alte terenuri să poată fi protejate în viitor.

Noua rezervație se afla, de asemenea, în apropierea altor zone de interes pentru conservare.

Wildlife Research Institute deținea 10 acri în apropierea colțului sud-vestic al proprietății și studiase deja fauna și habitatul din regiune. Cercetătorii sperau că achiziția terenului Cagney va contribui la eforturile de conservare a unei suprafețe mai mari din peisajul înconjurător.

Obiectivul general nu era neapărat împiedicarea oricărei dezvoltări în regiune. În schimb, specialiștii în conservare doreau să se asigure că porțiuni importante de habitat natural rămân intacte, în timp ce dezvoltarea are loc în alte zone.

Acest echilibru era deosebit de important în comitatul San Diego, unde mediile de coastă, montane și deșertice creează un peisaj natural remarcabil de variat.

Ce s-a întâmplat cu moștenirea lui Cagney

Cei 417 acri au ajuns, în cele din urmă, să fie cunoscuți mai puțin pentru numele celebru asociat cu ei și mai mult pentru ecosistemul pe care au contribuit la conservarea lui. Proprietatea inițială a familiei Cagney se micșorase treptat, pe măsură ce bucăți de teren fuseseră vândute de-a lungul deceniilor. Cu toate acestea, suprafața rămasă avea încă potențialul de a proteja o parte importantă a peisajului din Ramona.

Când Nature Conservancy a cumpărat terenul în 2003, peisajul nu s-a schimbat spectaculos. Nu a existat o transformare bruscă a pășunilor. Schimbarea a fost una de proprietate și, mai important, de perspectivă asupra viitorului terenului.

În loc să devină o altă suprafață deschisă vulnerabilă dezvoltării, fosta fermă Cagney a devenit parte a unui efort de conservare menit să protejeze pășunile, zonele umede sezoniere și speciile rare.

O proprietate cumpărată cândva de un star de la Hollywood și fratele său în anii 1940 își găsise, șase decenii mai târziu, un nou scop.

Numele lui James Cagney poate că a oferit terenului legătura cu Hollywoodul, însă moștenirea sa de durată a devenit habitatul pentru fauna sălbatică și pășunile pe care specialiștii în conservare au luptat să le păstreze.