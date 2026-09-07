În 1987, cercetătorii au turnat cadmiu radioactiv într-un lac din Ontario. În șase ani, au descoperit unde a ajuns peste 90% din metal

Cercetătorii au adăugat cadmiu radioactiv într-un lac pentru a-i urmări traseul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Să înțelegi exact ce se întâmplă cu un metal greu după ce ajunge într-un lac este mult mai dificil decât pare, deoarece poluarea din lumea reală ajunge rareori în doze precise și ușor de măsurat. În loc să facă presupuneri pe baza unor probe de teren disparate, cercetătorii canadieni care lucrau într-un laborator de mediu extrem de rar au decis să adauge ei înșiși, într-un lac, o cantitate atent măsurată și ușor de urmărit de cadmiu, pentru a observa exact unde ajunge.

Locul ales a fost Experimental Lakes Area, un grup format din zeci de lacuri mici și nealterate din nord-vestul provinciei Ontario, pe care guvernul canadian le-a rezervat la sfârșitul anilor 1960 tocmai pentru ca oamenii de știință să poată realiza experimente de amploare imposibil de efectuat în locuri de care oamenii depindeau efectiv pentru alimentarea cu apă.

Potrivit administratorilor sitului, cunoscut astăzi sub numele de IISD Experimental Lakes Area, această facilitate a petrecut zeci de ani manipulând lacuri întregi, în locul unor mici rezervoare de laborator, deoarece rezultatele obținute la această scară pot fi utile atunci când sunt aplicate politicilor de mediu.

În 1987, cercetătorii au ales Lacul 382 din cadrul rezervației pentru un studiu asupra cadmiului, adăugând metalul într-o doză calculată în mod deliberat pentru a corespunde nivelurilor măsurate în lacuri aflate la câțiva kilometri în direcția vântului față de o topitorie de cupru și zinc din Flin Flon, Manitoba.

În mod esențial, cadmiul a fost combinat cu un izotop radioactiv utilizat ca trasor, permițându-le oamenilor de știință să urmărească traseul exact al metalului prin apă, sedimente și lanțul trofic, în loc să se bazeze doar pe metodele obișnuite de prelevare și analiză chimică.

Urmărirea traseului parcurs de metal

Metoda bazată pe trasor s-a dovedit eficientă aproape imediat. Cercetătorii au putut măsura deplasarea cadmiului din apa deschisă către plancton, insecte, scoici și pești cu o precizie pe care monitorizarea obișnuită nu ar fi putut-o oferi, deoarece semnătura radioactivă făcea ca și concentrațiile foarte mici să fie ușor de detectat.

O analiză retrospectivă a programului, publicată în Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, consemnează că, după ce s-a depus din coloana de apă, cadmiul adăugat s-a deplasat remarcabil de repede în sedimentele lacului.

În aproximativ șase ani de la începutul adăugărilor, cercetătorii au descoperit că sedimentele captaseră între 90% și 95% din întreaga cantitate introdusă, blocând astfel cea mai mare parte a metalului departe de organismele care trăiau în apele de deasupra.

Cu toate acestea, o anumită cantitate de cadmiu a continuat să circule prin lanțul trofic și în anii următori. Studiile ulterioare au urmărit cantități mici, dar măsurabile, care erau transportate în afara lacului de insecte acvatice aflate în stadiul adult, precum musculițele și efemeridele, atunci când acestea părăseau apa.

De ce o toxină care se deplasează lent a rămas totuși o problemă

În ciuda premisei alarmante de a polua în mod deliberat un lac, cercetătorii nu au observat o mortalitate masivă sau un colaps al populațiilor de pești și nevertebrate din lac la dozele testate.

Asta nu însemna însă că acel cadmiu era inofensiv.

Niveluri ridicate ale metalului au fost detectate timp de ani de zile în țesuturile păstrăvului de lac și ale altor specii, iar oamenii de știință au observat ulterior că unii pești păreau să facă față contaminării prin producerea unor niveluri mai ridicate ale unei proteine care leagă metalele și contribuie la limitarea efectelor nocive în organism.

În cele din urmă, experimentul i-a ajutat pe autoritățile de reglementare să evalueze cât de realiste erau orientările privind nivelurile de cadmiu din mediul înconjurător.

Studiul a arătat atât cât de eficient pot sedimentele naturale să îngroape și să izoleze un poluant în timp, cât și cât de mult timp poate o toxină considerată îngropată să reapară în mod discret prin intermediul celor mai mici organisme dintr-un lac.

La zeci de ani distanță, zona Experimental Lakes rămâne unul dintre puținele locuri în care un experiment de acest tip ar fi putut fi realizat.

Ce este cadmiul

Cadmiul este un metal greu, toxic, care apare în mod natural în scoarța terestră. Are culoare alb-argintie și este relativ moale.

Pe scurt: