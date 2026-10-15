Indonezia bombardează cerul cu gheață carbonică, disperată să scape de smogul toxic

2 minute de citit Publicat la 10:24 15 Oct 2026 Modificat la 10:24 15 Oct 2026

În cadrul unui test programat joi, un avion va împrăștia granule de gheață carbonică. sursa foto: Getty

În timp ce incendiile din pădurile și turbăriile Indoneziei continuă să împrăștie un smog toxic, autoritățile încearcă o metodă experimentală pentru a risipi ceața de fum, scrie BBC.

În cadrul unui test programat joi, un avion va împrăștia granule de gheață carbonică, adică dioxid de carbon în stare solidă, deasupra provinciei Sumatra de Sud, una dintre regiunile cele mai afectate de smog.

Indonezia se confruntă cu cel mai grav sezon al incendiilor de vegetație din ultimul deceniu, în condițiile în care un fenomen El Niño neobișnuit de puternic a agravat seceta și a făcut ca flăcările să fie tot mai greu de stins.

Pe fondul eforturilor tot mai urgente de a curăța aerul periculos, autoritățile din Indonezia și din Malaezia vecină au recurs la diverse metode de modificare a vremii.

Printre acestea se numără însămânțarea norilor, o tehnică ce accelerează procesul natural de condensare a vaporilor de apă din interiorul norilor, prin împrăștierea unor compuși precum iodura de argint, care duc la formarea cristalelor de gheață.

Autoritățile desfășoară astfel de operațiuni de câteva săptămâni.

Testul de joi cu gheață carbonică este însă diferit.

În loc să interacționeze cu norii pentru a declanșa ploaia, gheața carbonică ar trebui să „spargă” smogul din straturile joase ale atmosferei, „astfel încât acesta să se poată ridica”, a explicat Dudung Abdurachman, ministrul coordonator pentru afaceri politice și de securitate.

„Dacă acest test reușește, vom continua în alte zone aflate în centrul smogului, precum Kalimantanul Central și împrejurimile sale”.

Potrivit autorităților, la test vor fi folosite 1,5 tone de gheață carbonică.

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a cerut instituțiilor să își intensifice eforturile de stingere a incendiilor și de limitare a efectelor smogului toxic care se ridică din focare.

Noi operațiuni de însămânțare a norilor sunt programate joi și vineri și în Kalimantanul Central, o altă zonă grav afectată de smog.

Între timp, pompierii continuă să lupte la sol cu incendiile scăpate de sub control, iar autoritățile au trimis zeci de elicoptere pentru stingerea focului, deși aceste operațiuni au fost uneori îngreunate de vizibilitatea redusă din cauza fumului.

Locuitorii din Kalimantan și din Sumatra de Sud sunt cei mai afectați de smogul toxic, iar în multe orașe aerul a căpătat o culoare chihlimbarie, prăfuită.

Poluanții au ajuns și dincolo de granițe, în Singapore și Malaezia, unde indicii de calitate a aerului au urcat la niveluri nocive pentru sănătate, stârnind îngrijorare în rândul populației.

În zonele din Malaezia unde smogul este deosebit de dens, inclusiv în capitala Kuala Lumpur și în orașul Johor Bahru, aflat în apropiere de Singapore, autoritățile locale au desfășurat propriile operațiuni de însămânțare a norilor.

Luna trecută, Indonezia a permis instituțiilor malaeziene să intre în spațiul său aerian pentru operațiuni de însămânțare a norilor de-a lungul graniței comune.

Potrivit platformei independente de monitorizare a pădurilor Nusantara Atlas, în Indonezia au fost înregistrate anul acesta peste un milion de focare de incendiu, care au mistuit aproape 900.000 de hectare de teren.

O mare parte din frustrarea populației se îndreaptă spre companiile agricole care ard vegetația ca metodă ieftină de a defrișa suprafețe întinse de teren.

Poliția indoneziană a declarat suspecți peste 200 de persoane și nouă companii în legătură cu incendiile.