Mexicul a devenit „groapa de gunoi” a SUA: în peste 1.000 de locuri contaminate, oamenii se îmbolnăvesc din cauza poluării

Înregistrările guvernamentale arată că SUA trimit anual sute de mii de tone de deșeuri periculoase în Mexic. Foto: Getty Images

Este „criză toxică” în Mexic și țara a devenit „groapa de gunoi” a Statelor Unite, a avertizat raportorul special al ONU, Marcos Orellana, într-un interviu pentru The Guardian. Peste 1.000 de locații din Mexic sunt supranumite „zone de sacrificiu”, unde poluarea este la cote maxime și viețile oamenilor sunt profund afectate: sunt mulți bolnavi de cancer, incidența avorturilor spontane este ridicată, copiii tușesc „în continuu”. Într-un interviu pentru The Guardian și Quinto Elemento Lab, o publicație de investigație, Marcos Orellana, specialist în mediu, a declarat că poluanți ce variază de la deșeuri importate la pesticide periculoase afectează dreptul oamenilor la sănătate. Peste 1.000 de „zone de sacrificiu” Orellana, raportor special al ONU pentru substanțe toxice și drepturile omului, a desfășurat luna trecută o misiune de investigare de 11 zile în Mexic pentru a analiza amenințările toxice cu care se confruntă populația. El a constatat că standardele de mediu sunt laxe și că supravegherea este insuficientă, ceea ce a permis acumularea poluării de-a lungul anilor.

„Unde standardele sunt slabe, ceea ce obții este poluare legalizată”, a spus el, adăugând că importurile de deșeuri periculoase și plastice din Statele Unite agravează situația. „Supra-consumul și activitatea economică a SUA folosesc Mexicul ca groapă de gunoi.”

Raportorul a declarat că există oficial înregistrate în Registrul Național al Situațiilor Contaminate din Mexic peste 1.000 de locații contaminate, multe dintre acestea devenind, după cum a spus el, „zone de sacrificiu”, unde boli precum cancerul și evenimente medicale precum avorturile spontane au devenit o normalitate.

Într-un raport preliminar care rezumă vizita sa, el a menționat fabrici care aruncă deșeuri periculoase în râul Atoyac din Puebla, ferme industriale uriașe de porci care contaminează apa potabilă în Peninsula Yucatan și un accident chimic de la o mină vechi de un deceniu care continuă să afecteze sănătatea comunităților din jurul râului Sonora.

El a spus că multe dintre aceste situații au lăsat locuitorii cu probleme grave de sănătate. „Așa cum am auzit în timpul unei întâlniri: a trăi într-o zonă de sacrificiu înseamnă a-ți pierde dreptul de a muri de bătrânețe”, a scris el.

Raportorul ONU acuză „otrăvirea legalizată a oamenilor”

El a menționat un loc vizitat, coridorul industrial Tula din statul mexican central Hidalgo, unde combinate siderurgice, fabrici de ciment și facilități petrochimice funcționează lângă un râu poluat de deșeuri industriale și ape uzate netratate din Mexico City. El a spus că propunerile de a aduce deșeuri suplimentare pentru reciclare ar adăuga doar o povară de mediu devastatoare pentru comunitățile de acolo.

Între timp, companiile nu sunt trase la răspundere pentru prevenirea, reducerea și repararea daunelor, a spus el. Rezultatul, a adăugat raportorul ONU, este „otrăvirea legalizată a oamenilor”.

Raportorul a subliniat influxul de deșeuri plastice din Statele Unite. El a spus că, odată ce aceste deșeuri trec granița, există adesea puțină claritate cu privire la destinațiile lor finale. În plus, a spus că este îngrijorat că particule microscopice de plastic au fost detectate în râuri precum Tecate în Baja California, Atoyac în Puebla și Jamapa în Veracruz.

Înregistrările guvernamentale arată că SUA trimit anual sute de mii de tone de deșeuri periculoase în Mexic, inclusiv baterii auto cu plumb, precum și materiale obișnuite de reciclare precum plastic, hârtie și metal. Grupurile de mediu au pus sub semnul întrebării dacă țara este echipată să gestioneze toate acestea fără a provoca poluare.

Locuitorii din Monterrey, care servește ca hub de producție pentru SUA și suferă de una dintre cele mai grave poluări ale aerului din America de Nord, au salutat apelurile raportorului pentru o atenție sporită asupra sănătății populației mexicane.

María Enríquez, mamă și activistă din Monterrey, cofondatoare a grupului de mediu Comité Ecológico Integral, a avertizat că calitatea slabă a aerului a devenit parte a vieții de zi cu zi în oraș. Locuitorii suferă de rinită, iritații oculare și atacuri de astm. „Am învățat să trăim bolnavi, mai ales cu afecțiuni respiratorii”, a spus ea.

Guadalupe Rodríguez, directoarea unei rețele de creșe din Monterrey, a fost de acord, spunând că și copiii din programul ei au fost afectați.

„Familiile consideră normal ca copiii să tușească constant”, a spus Rodríguez. Ea a cerut guvernului să facă mai mult pentru a aplica garanția constituțională a Mexicului privind un mediu sănătos, mai ales pentru cei mai vulnerabili. „Dacă nu sunt protejați, dreptul la sănătate nu este garantat.”

Vizita raportorului, la invitația guvernului mexican, are loc într-un moment în care deșeurile toxice și periculoase sunt tot mai mult supuse scrutinului în țară.

În Monterrey, locuitorii cer acțiuni guvernamentale pentru a reduce poluarea cu metale grele, majoritatea emisă în aer de fabrici care produc bunuri pentru SUA sau reciclează deșeuri periculoase americane.

Oficialii administrației președintei Claudia Sheinbaum au recunoscut deja că standardele de reglementare, precum limitele de poluare permise pentru fabrici, sunt depășite și au anunțat planuri de consolidare a acestora.

Într-un interviu, Mariana Boy Tamborrell, procuror federal pentru protecția mediului în Mexic, a spus că agenția sa a ajuns la un „punct de cotitură” în reglementări și va începe să solicite industriilor să remedieze daunele de mediu pe care le-au cauzat. Agenția lansează un nou sistem de monitorizare a aerului pentru a detecta emisiile provenite de la facilități specifice, începând cu coridorul industrial din Monterrey.

„Atunci nu va mai exista loc pentru ‘nu a fost vina mea’”, a spus ea. „Vom putea identifica clar sursa.”

Raportorul a spus că Mexicul ar putea adopta restricții privind importul de deșeuri periculoase ca măsură pentru a rezolva o parte din criză. El a menționat că unele țări au ales să interzică astfel de importuri pentru a evita să devină destinații pentru deșeuri internaționale, fără a-și submina participarea în comerțul global.

Waldo Fernández, senator mexican, a introdus deja legislație pentru a reglementa mai strict importurile de deșeuri în Mexic pentru reciclare. Legea ar interzice importul de deșeuri dacă acestea au un impact de mediu mai mare în Mexic decât în țara de origine.

Mexicul „nu trebuie să devină un depozit de deșeuri toxice sau un receptor de poluare din cauza presiunilor comerciale”, a spus Fernández.

Raportorul ONU a mai spus că viitoarea revizuire a acordului de liber schimb între Mexic, SUA și Canada reprezintă o oportunitate de a întări standardele de mediu și aplicarea lor.Dacă nu se vor lua măsuri, „presiunea economică va agrava criza toxică”, a avertizat el.