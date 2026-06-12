Surse: Războiul Bolojan-Nicușor Dan se mută la USR. Partidul decide vineri dacă votează Guvernul Tomac. „Se întețesc unele voci”

Liderii USR trebuie să decidă dacă susțin guvenrul Tomac. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderii USR decid, vineri, într-o ședință programată la ora 17:00, dacă votează sau nu Guvernul Tomac. Miza deciziei pe care o vor lua liderii partidului este una uriașă, pentru că de ea depinda soarta guvernului „tehnic”. Un vot favorabil ar lăsa loc pentru negocieri intense în ultimele zile, înaintea votului din plen. „Se întețesc unele voci (n.red. în favoarea Guvernului Tomac)”, au declarat surse din partid pentru antena3.ro.

Decizia USR de vineri nu va fi una care va privi doar șansele guvernului Tomac, ci va fi o alegere între cele două tabere care par deja să se contureze: cea a lui Ilie Bolojan și cea a președintelui Nicușor Dan.

Liderii partidului sunt conștienți că au de ales între cei doi, acest lucru fiind sugerat și în discuțiile recente avute înaintea deciziei de vineri.

Surse din conducerea partidului susțin însă că o decizie favorabilă guvernului Tomac este deficil de luat în Comitetul Politic, după ce partidul a decis să întrebe toate filialele din teritoriu, iar decizia acestora aproape unanimă este de a respinge la vot Guvernul Tomac și de a merge pe mâna lui Ilie Bolojan. PNL a decis deja joi că nu va vota guvernul „tehnic” al lui Tomac.

„E greu ca în Comitetul Politic să întoarcem decizia filialelor”, susțin sursele citate. Potrivit unui lider al partidului, USR își dorește să voteze un guvern din care să facă parte cu miniștri în Cabinet, iar o astfel de schimbare în Guvernul Tomac pare imposibilă până luni.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Tomac a avut pe parcursul ultimele zile discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot Cabinetul. Acesta le-a oferit inclusiv ministere în viitorul Guvern, într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii.

Un alt lider USR a declarat că „din cauza declarațiilor publice, unii se tem să nu existe o opinie pro-guvern tehnocrat”, însă, declarațiile recente ale unor lideri PSD, precum cea făcută de secretarul general Claudiu Manda care a afirmat că Guvernul Tomac va trece, au întărit opiniile anti-guvern în USR.

Atât USR, cât și UDMR urmează să decidă dacă vor vota guvernul. Ambele partide înclină să nu voteze, însă deciziile urmează să fie luate în forurile statutare. Cele două decizii vor pecetlui soarta guvernului Tomac. Dacă cele două partide decid să nu voteze, nici PSD nu va vota guvernul, potrivit surselor Antena 3 CNN.