Lavinia Șandru (PUSL): „Inflația a scăpat de sub control. Românii nu mai pot fi lăsați singuri în fața valului de scumpiri”

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Creșterea inflației la 10,85% în luna mai reprezintă un semnal de alarmă major pentru economia României și pentru nivelul de trai al populației, avertizează Partidul Umanist Social Liberal.

Într-un comunicat de presă, președintele BCSC al PUSL, Lavinia Șandru, atrage atenția că milioane de români resimt din plin efectele unei spirale a scumpirilor care afectează atât produsele de bază, cât și serviciile esențiale.

„Facturile cresc de la o lună la alta, alimentele sunt tot mai scumpe, carburanții ating niveluri record, iar costurile pentru servicii continuă să urce într-un ritm care depășește capacitatea de adaptare a populației. Românii au dreptul să știe unde merge România și când se va sfârși această situație”, se arată în poziția transmisă de PUSL.

Formațiunea subliniază că majorarea cu peste 55% a prețului energiei electrice, creșterea carburanților cu peste 30% și explozia chiriilor sunt semnale care nu mai pot fi ignorate.

PUSL solicită măsuri urgente pentru protejarea puterii de cumpărare a populației, sprijinirea persoanelor vulnerabile și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, afectate la rândul lor de costurile tot mai mari.

„În lipsa unor intervenții rapide și eficiente, povara inflației va continua să fie suportată aproape exclusiv de cetățeni și de mediul de afaceri, cu efecte grave asupra întregii societăți”, avertizează Lavinia Șandru.

Partidul Umanist Social Liberal consideră că România are nevoie de o formulă stabilă de guvernare care să poată adopta rapid măsuri economice și sociale capabile să limiteze efectele actualului val de scumpiri.