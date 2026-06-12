Remus Pricopie a participat la reuniunea anuală a universităților membre ale CIVICA: "Tehnologia este pusă în slujba omului"

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Sursa foto: Agerpres

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, a participat la reuniunea anuală a președinților și rectorilor universităților care formează CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale, desfășurată la Londra. Evenimentul a reunit conducerile celor zece instituții membre și a avut ca principal obiectiv definirea direcțiilor strategice ale Alianței pentru următoarea etapă de dezvoltare. "Într-o lume în care inteligența artificială poate produce informație mai repede decât pot societățile să o înțeleagă, universitățile au datoria de a rămâne spațiul în care cunoașterea este verificată, valorile democratice sunt apărate, iar tehnologia este pusă în slujba omului", a transmis Remus Pricopie, vineri. Apartenența SNSPA la consorțiul educațional CIVICA creează pentru studenții români mai multe oportunități de interacțiune și colaborare cu colegi din întreaga Europă

Organizată de London School of Economics and Political Science, în perioada 11 - 12 iunie, la reuniunea anuală a președinților și rectorilor universităților care formează CIVICA a participat şi prorectorul SNSPA, prof. univ. dr. Mihai Păunescu.

Pe agenda evenimentului care a avut loc în Londra s-au aflat teme-cheie pentru viitorul învățământului superior european, de la perspectivele cercetării și finanțării universitare până la diversificarea surselor de finanțare pentru proiectele CIVICA. Participanții au discutat și despre rolul științelor sociale într-un context global marcat de schimbări profunde, precum și despre responsabilitatea universităților în era inteligenței artificiale. Dezbaterile au vizat consolidarea cooperării internaționale în educație, cercetare, inovare și implicare civică, direcții care stau la baza misiunii alianței CIVICA.

Un subiect central al întâlnirii a fost contribuția științelor sociale la înțelegerea și gestionarea transformărilor democratice, economice, sociale și tehnologice. În contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale generative, liderii universităților membre CIVICA au analizat impactul noilor tehnologii asupra procesului educațional și al cercetării, precum și modalitățile prin care acestea pot fi integrate în mod responsabil, în beneficiul societății.

"Într-o lume în care inteligența artificială poate produce informație mai repede decât pot societățile să o înțeleagă, universitățile au datoria de a rămâne spațiul în care cunoașterea este verificată, valorile democratice sunt apărate, iar tehnologia este pusă în slujba omului.

Științele sociale nu sunt periferice în această transformare, ci sunt esențiale: ele ne ajută să înțelegem impactul deciziilor, să protejăm coeziunea socială și să construim politici publice responsabile. Pentru perioada 2026 – 2028, CIVICA își propune să consolideze rolul universităților europene de științe sociale ca actori strategici în educație, cercetare, inovare și dialog democratic", a declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie, într-un comunicat, potrivit snspa.ro.

Apartenența SNSPA la alianța universitară CIVICA le oferă studenților români acces la noi oportunități de studiu, colaborare și schimb de experiență cu colegi din întreaga Europă. Prin intermediul acestui consorțiu, studenții pot participa la programe internaționale de învățare și cercetare, pot urma cursuri certificate la nivel european și beneficiază de avantajele unui campus academic european integrat.

În urmă cu şapte ani, Comisia Europeană a selectat CIVICA să facă parte din Exercițiul Pilot al Inițiativei "Universități europene", exercițiu încheiat cu succes în 2022.

Pe 27 iulie 2022, Comisia Europeană a anunţat că CIVICA a fost selectată şi va primi până la 14,4 milioane de Euro sprijin financiar, pentru continuarea activității. Astăzi, alianța CIVICA reprezintă un reper în educația universitară și post-universitară dedicată științelor sociale și vorbește în numele a 72.000 de studenți și 13.000 de cadre didactice.

CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale reunește, în prezent, zece instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor și politicilor publice: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Austria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia), IE University (Spania), SGH – Warsaw School of Economics (Polonia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).