Oamenii și-au abandonat țestoasele de Florida în Parcul Natural Lunca Mureșului și au stârnit îngrijorare. Riscă amenzi și de 50000 lei

Oamenii și-au abandonat țestoasele de Florida în Parcul Natural Lunca Mureșului FOTO: Facebook/ Parcul Natural Lunca Mureșului

Țestoase de Florida și rațe domestice au fost abandonate în zona Lacului Măltăreț din Parcul Natural Lunca Mureșului, iar autoritățile avertizează că pun în pericol echilibrul ecosistemului și afectează speciile sălbatice din aria protejată.

Reprezentanții Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului atrag atenția, printr-un mesaj postat pe Facebook, că abandonarea animalelor de companie sau domestice în natură are consecințe grave asupra biodiversității și le solicită cetățenilor să renunțe la această practică.

Potrivit specialiștilor, animalele abandonate se aclimatizează și ajung să concureze sau chiar să înlocuiască speciile autohtone.

„Atragem atenția arădenilor, dar nu numai, să nu mai abandoneze asemenea animale în aria protejată, deoarece acestea se aclimatizează aici și înlocuiesc speciile autohtone. Țestoasele de Florida abandonate în Lacul Măltăreț reprezintă un exemplu în acest sens, din păcate unul cât se poate de nefericit”, a declarat Gabriel Herlo, biolog în cadrul Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului.

Rațe domestice în Parcul Natural Lunca Mureșului FOTO: Facebook/ Parcul Natural Lunca Mureșului

Pe lângă țestoasele de Florida, și rațele domestice abandonate în aceeași zonă continuă să se înmulțească necontrolat, fiind hrănite de persoane care le consideră, în mod eronat, parte a faunei sălbatice.

Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului menționează că abandonarea animalelor în aria protejată este sancționată de lege. Persoanele fizice prinse că abandonează animale riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu amenzi între 25.000 și 50.000 de lei.