Orașele românești pierd lupta cu poluarea și aglomerația. Concursul național Bursa SAB caută soluții inteligente pentru orașe smart

Concursul național Bursa SAB caută soluții inteligente pentru orașe smart. Sursa foto: Antena 3 CNN

Străzile din marile orașe românești s-au transformat în imense parcări în aer liber, unde mii de șoferi își consumă nervii și timpul zilnic. Din păcate nu mai putem vorbi de un fenomen izolat, ci de o criză sistemică de mobilitate care afectează grav sănătatea și productivitatea cetățenilor. Rapoartele recente publicate de Agenția Europeană de Mediu indică un nivel îngrijorător al calității aerului în marile aglomerări urbane, cu depășiri frecvente ale limitelor admise pentru pulberile în suspensie, cauzate direct de emisiile vehiculelor.

Acest peisaj dezolant, dominat de mașini care mai mult stau decât se deplasează, cu motoarele pornite, contrastează puternic cu direcția altor mari metropole europene. Orașe precum Paris sau Copenhaga reușesc să scadă constant nivelul de poluare prin investiții masive în micro-mobilitate și transport public inteligent. Pentru a impulsiona o schimbare similară de mentalitate și tehnologie pe plan local, a fost lansată o nouă ediție a competiției naționale Bursa SAB 2026.

Inițiativa aparține Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii.

Sub tema „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”, concursul provoacă elevii, studenții, cercetătorii și pasionații de inventică să creeze soluții aplicabile pentru o deplasare urbană nepoluantă, eficientă și sigură. Se caută proiecte, prototipuri, platforme digitale sau vehicule ecologice capabile să reducă dependența toxică de mașina personală clasică.

Cel mai bun proiect va fi recompensat cu un premiu de 5.000 de euro, ca să poată trece de la stadiul de simplu concept la o soluție viabilă. Mai mult decât atât, câștigătorul și finaliștii competiției își vor putea expune inovațiile la standul special amenajat la Romexpo, între 6 și 11 octombrie 2026, sub ochii profesioniștilor și ai investitorilor din industria auto. Tinerii vizionari au timp să își înscrie dosarele de participare până pe data de 1 octombrie.

Succesul acestui concurs a fost deja demonstrat la ediția anterioară, confirmând că tinerii români dețin capacitatea de a inova la cele mai înalte standarde. Marele premiu a fost obținut anul trecut de echipa de studenți SOLIS, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Aceștia au proiectat și construit un vehicul dotat cu o suprafață solară extinsă și sisteme de siguranță avansate, validându-și ulterior inovația într-o cursă extremă, de peste trei mii de kilometri, prin deșertul din Australia.

Prin ediția din acest an, Bursa SAB continuă să acționeze ca un motor de dezvoltare, dând o voce și o platformă tinerilor care pot proiecta cu adevărat mobilitatea orașelor viitorului.