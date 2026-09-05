Polonia va folosi apă menajeră pentru a-și răci centralele electrice: „Este cea mai bună și cea mai avantajoasă soluție”

Legea, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, introduce o definiție pentru apa recuperată din apele uzate municipale. Foto: Getty Images

Polonia va începe să folosească apă menajeră ca să-și răcească termocentralele de la începutul anului viitor, relatează Notes from Poland. Măsura e menită să reducă consumul de apă dulce și, în același timp, de a crește rezistența sistemului energetic la perioadele de secetă tot mai dese și mai lungi.

Decizia a fost luată după ce unele termocentrale din Polonia au fost parțial oprite vara aceasta din cauza valurilor de căldură succesive și secetei, fenomene extreme care au dus ca apa din râuri să scadă la niveluri istorice.

„Ar putea părea o schimbare minoră, dar este de o importanță fundamentală pentru multe unități de producere a energiei din Polonia. Datorită acestei măsuri, vom fi și mai rezilienți și și mai bine pregătiți pentru crize de orice fel”, a declarat ministrul Energiei, Milosz Motyka.

Apă menajeră pentru răcirea centralelor electrice

Măsura se regăsește într-o lege care a fost propusă prima dată de un grup de parlamentari ai partidului social-democrat Lewica și ai partidului de centru dreapta PSL, ambele membre ale coaliției de guvernare, în luna mai. Actul normativ a fost adoptat de Parlament în luna iulie. Săptămâna trecută, președintele Karol Nawrocki a promulgat legea.

Legea, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, introduce o definiție pentru apa recuperată din apele uzate municipale, ceea ce va permite, la rândul său, utilizarea acesteia în circuitele de răcire ale centralelor termoelectrice și ale centralelor de cogenerare.

Centralele electrice au nevoie de cantități mari de apă pentru a ajuta la răcirea și condensarea aburului care pune în mișcare turbinele, transformându-l din nou în stare lichidă, pentru ca acesta să poată fi reîncălzit și transformat din nou în abur.

Orlen Termika, o subsidiară a companiei energetice de stat Orlen, a anunțat că va investi peste 230 de milioane de euro în următorii patru ani pentru a valorifica la maximum această măsură. Compania va conecta stațiile de epurare a apelor uzate la trei dintre centralele sale electrice și termice din zona Varșoviei.

CEO-ul Orlen Termika, Andrzej Gajewski, a declarat că una dintre centrale, Zeran, va putea reduce cu până la 80% consumul de apă față de nivelul anterior. O alta, Siekierki, va economisi până la 20%.

Compania vrea, de asemenea, să instaleze pompe de căldură care să extragă căldura din apele uzate, care poate fi apoi folosită pentru a contribui la furnizarea agentului termic către locuitorii Varșoviei, înainte ca apa să fie utilizată pentru răcirea centralelor.

Apele uzate sunt relativ calde, având de obicei între 10 și 20 de grade Celsius, ceea ce le face o sursă bună de căldură recuperabilă.

„În ceea ce privește siguranța aprovizionării cetățenilor Varșoviei și eficiența, adică prețul căldurii, aceasta este cea mai bună și cea mai avantajoasă soluție”, a spus Gajewski.

Criză energetică în Polonia

În ultimii ani, temperaturile în Polonia au fost din ce în ce mai mari. Vara aceasta, în țară a fost doborât recordul absolut, când temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Canicula și lipsa de precipitații au dus la secetă hidrologică record.

În consecință, operatorul rețelei electrice din Polonia a fost nevoit, în această vară, să recurgă de trei ori la măsuri de urgență pentru a asigura alimentarea cu energie. Anterior, apelase la astfel de măsuri doar de două ori în cei opt ani de când au fost introduse aceste prerogative.

Luna trecută, furnizorul energie de stat Enea a anunțat că a redus activitatea la două dintre centralele sale pe cărbune din cauza nivelului scăzut al apei din Vistula. Aproximativ 1,1 gigawați (GW) de capacitate, puțin peste 1% din capacitatea totală a Poloniei, au fost scoși din funcțiune.