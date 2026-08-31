O nouă imagine surprinsă de sateliții Copernicus arată dezastrul de pe Dunăre, la Corabia. „În albia râului se văd bancurile de nisip”

Imagine cu Dunărea, la Corabia, surprinsă de sateliții Copernicus. Foto: Uniunea Europeană, imagini Copernicus Sentinel-2

Fluviul Dunărea continuă să fie afectat de niveluri excepțional de scăzute ale apei ca o consecință a secetei prelungite din Europa Centrală și de Est. La sfârșitul lunii august 2026, debitul râului la granița cu România a scăzut la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, comparativ cu media multianuală din august de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă. Nivelurile scăzute ale apei au redus lățimea canalelor navigabile de-a lungul mai multor secțiuni ale râului.

O imaginie obținută de unul dintre sateliții Copernicus Sentinel-2 la 30 august 2026, prezintă Dunărea de-a lungul graniței dintre România și Bulgaria, în apropierea orașului românesc Corabia. În albia râului sunt vizibile bancuri de nisip expuse, în special în jurul insulelor și de-a lungul ambelor maluri.

? The Danube ???? is facing exceptionally low water levels after prolonged drought across C&E Europe.



?️ #CopernicusEU Sentinel-2 #ImageOfTheDay (30 Aug) shows extensive sandbanks along the river near Corabia. Flow fell well below the avg.



? https://t.co/A2yfi0wb0R pic.twitter.com/RIgaDoCli9 — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 31, 2026

Imaginile de înaltă rezoluție obținute prin intermediul programului Copernicus Sentinel-2 ajută la monitorizarea modificărilor în întinderea râurilor și a sedimentelor expuse în timpul episoadelor de secetă.

Vești proaste pentru Cernavodă. După două zile de creștere, debitul Dunării va scădea din nou

Debitul Dunării la intrarea în ţară va atinge în următoarele zile 1.600 mc/s, apoi va fi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august şi septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 28 august - 4 septembrie 2026, notează Agerpres. Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că "în câteva săptămâni, repornim un reactor de la Cernavodă".

"Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere în primele două zile până la valoarea de la 1.600 mc/s, staţionar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) şi septembrie (3.800 mc/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în creştere pe sectorul Gruia - Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă - Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia - Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia - Tulcea", estimează INHGA.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s şi unul minim de 1.450 mc/s, iar pentru septembrie de 2.500 mc/s (maxim), respectiv 1.600 mc/s (minim).

Nicușor Dan: În câteva săptămâni, repornim un reactor de la Cernavodă

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că pericolul ca activitatea unor mari consumatori industriali să fie afectată de criza energetică a fost depășit. Șeful statului spune că repornirea unuia dintre reactoarele de la Cernavodă este o chestiune de câteva săptămâni, condiționată doar de nivelul apei.

"Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă.

Apoi, din fericire, noi suntem interconectaţi cu Ucraina, suntem interconectaţi cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă şi deja centrala de la Cernavodă cât are, zece zile de când este oprită, cam aşa, şi am reuşit să funcţionăm toţi”, a explicat președintele.