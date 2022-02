Poluare record în Bucureşti, aerul este irespirabil | Garda de Mediu: "Să sperăm că bate vântul"

"Aer foarte rau in aceasta dimineata in Bucuresti, arata toate retelele de masurare! Evitati activitatile in aer liber!", se arată într-o postare a paginii Aer Live.

Potrivit unor surse, ar fi mai multe sesizări de la oamenii care s-au plâns că aerul este irespirabil.

Comisarii de la Garda de Mediu au două ipoteze: poluare poate proveni de la sistemul de încălzire sau de la arderi ilegale. Oricare ar fi sursa, calmul atmosferic accentuează poluarea, având în vedere că vântul bate cu doar 1 km/h.

"Să sperăm că o să înceapă să bată vântul", au spus comisarii de la Garda de Mediu, potrivit unor surse.