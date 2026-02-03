Schimbările climatice fac tot mai greu de organizat Jocurile Olimpice de iarnă. Harta locațiilor se restrânge drastic până în 2050

Chiar și cu intervenția zăpezii artificiale, schimbările climatice vor reduce substanțial numărul de locații capabile să găzduiască Jocurile. FOTO: Hepta

Un recent studiu avertizează că schimbările climatice amenință, în următoarele decenii, organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă, reducând numărul de locații gazdă potrivite. Până în 2050, doar 52 de locații ar putea fi fiabile din punct de vedere climatic, scăzând la 46 până în 2080.

Aceste date vin în contextul în care, deja zăpada artificială este tot mai necesară, ceea ce ridică îngrijorări legate de mediu. Studiul, citat de The Washington Post, sugerează separarea Jocurilor Olimpice de cele Paralimpice pentru a îmbunătăți fiabilitatea climatică.

Vremea caldă din decembrie este o reamintire a fragilității sporturilor de iarnă. Chiar și cu intervenția zăpezii artificiale, schimbările climatice vor reduce substanțial numărul de locații capabile să găzduiască Jocurile.

Până la mijlocul acestui secol ar putea exista mai puțin de 20 de țări cu condițiile și infrastructura adecvate pentru a găzdui Jocurile, potrivit unui studiu din 2024. Un studiu publicat luna trecută de aceiași autori examinează cum să facem Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă mai rezistente la schimbările climatice.

„Vedeți că numărul locurilor fiabile din punct de vedere climatic continuă să scadă, deoarece lucrurile se încălzesc, iar straturile de zăpadă sunt mai afectate în timp”, a declarat autorul studiului și profesor la Universitatea din Waterloo, Daniel Scott.

Doar 52 de locații vor rămâne fiabile din punct de vedere climatic

Studiul din 2024 a fost comandat de Comitetul Olimpic Internațional și a identificat 93 de posibile locații gazdă cu infrastructură implementată pentru a sprijini Jocurile Olimpice și Paralimpice. Dacă emisiile globale și Jocurile continuă așa cum sunt, vor rămâne doar 52 de locații care vor rămâne fiabile din punct de vedere climatic până în anii 2050 și 46 până în anii 2080.

Pentru a fi fiabilă din punct de vedere climatic, o locație trebuie „să furnizeze strat de zăpadă în condițiile potrivite în 90% din cazuri”, a spus Scott. De asemenea, trebuie să poată atinge temperaturi de îngheț zilnice din decembrie până în februarie pentru a produce zăpadă artificială, care necesită reînghețare peste noapte.

Europa, care a găzduit mai multe Jocuri decât orice altă regiune, a înregistrat cea mai mare scădere a posibilelor locații gazdă. „Ei văd un impact mai mare chiar și în anii 2050, în parte pentru că multe dintre zonele care ar găzdui sporturile de iarnă sunt la altitudini mai mici”, a spus Scott. „Altitudinea chiar face diferența.”

Cea mai îngrijorătoare concluzie, a spus Scott, este impactul pe care schimbările climatice îl vor avea asupra Jocurilor Paralimpice.

Gazda Jocurilor Olimpice trebuie să găzduiască și Jocurile Paralimpice o lună mai târziu. Acordul „o ofertă, un oraș” este în vigoare până în 2032, Park City, Utah, fiind de acord să găzduiască ambele Jocuri în 2034. Cel mai recent studiu a arătat că, deși locațiile în care Jocurile Olimpice se desfășoară de obicei în februarie se vor deteriora, condițiile de acolo se vor deteriora vertiginos până în martie pentru Jocurile Paralimpice.

Nu doar organizatorii Jocurilor Olimpice sunt îngrijorați de lipsa zăpezii. Între 2022 și 2024, 33 de competiții ale Cupei Mondiale a Federației Internaționale de Schi și Snowboard au fost anulate, conform celui mai recent studiu.

Reducerea rapidă a emisiilor globale ar avea cel mai mare impact, spune Protect Our Winters. Dacă țările pot îndeplini obiectivele stabilite în Acordul de la Paris privind clima de a menține creșterea temperaturii globale la suprafață sub 2 grade Celsius (3,6 grade Fahrenheit), atunci numărul viitoarelor gazde olimpice ar putea crește, adăugând încă opt locații potențiale la cele 93 revizuite până în anii 2080.

