Seceta lovește România: Două râuri au ajuns la debit zero. Apele Române anunță minime istorice și restricții la apă

2 minute de citit Publicat la 18:32 23 Iul 2026 Modificat la 18:32 23 Iul 2026

Două râuri au ajuns la debit zero. Apele Române anunță minime istorice și restricții la apă. Foto> facebook/Apele Române

Două cursuri de apă din bazinul hidrografic Crișuri au secat complet, iar mai multe sectoare de râu din județele Bihor și Arad sunt la limita secării, potrivit datelor comunicate de Apele Române Crișuri. Situația este pusă pe seama temperaturilor ridicate, lipsei precipitațiilor și perioadei prelungite de secetă.

În județul Arad, râurile Valea Mare, la stația hidrometrică Târnova, și Timercea, la stația hidrometrică Tăut-Timercea, au înregistrat debit zero, adică 0,00 m³/s. Asta înseamnă lipsa totală a curgerii apei în secțiunile monitorizate.

Mai multe râuri sunt la limita secării

Alte sectoare de râu din județele Bihor și Arad au debite foarte mici, cuprinse între 0,01 și 0,03 m³/s, fiind la limita secării.

Printre acestea se numără Barcău, la Nușfalău, Borod, la Topa de Criș, Valea Izvor/Lucuț, la Aleșd, Cigher, la Tăut, Obârșa, la Târnava de Criș, și Chișindia–Pătrăneasa, la Chișindia.

Scăderea accentuată a debitelor este confirmată și de noi minime istorice înregistrate la patru stații hidrometrice din județul Bihor: Pocola, pe Valea Roșia, Luncasprie și Holod, pe râul Holod, și Chiribiș, pe râul Bistra.

Potrivit Apelor Române, în unele cazuri, valorile actuale au coborât sub minime istorice vechi de peste șase decenii.

În mai multe localități din județul Bihor au fost introduse programe de furnizare a apei cu restricții, pentru protejarea resurselor disponibile.

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Restricții pe sectorul Călărași-Cernavodă

Apele Române au transmis și că Dunărea înregistrează o perioadă de debite staționare. La intrarea în țară, debitul este de 1.700 mc/s și se va menține până pe 29 iulie, când este estimat la 1.650 mc/s.

Pentru sectorul Călărași-Cernavodă se menține Planul de Restricții în perioade secetoase. De la jumătatea săptămânii trecute se aplică treapta a III-a de restricții pentru folosințele de irigații.

Totodată, Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica au realizat suplimentări de debite pe afluenții interiori ai Dunării, pe râurile Olt și Argeș, pentru menținerea unor debite minime necesare producției de energie nucleară.