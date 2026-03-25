Singurele trei țări din Europa unde se respiră aer curat. Poluarea a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia

Singurele trei țări din Europa unde se respiră aer curat. Poluarea a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia. FOTO: Getty Images

Doar 13 țări din lume au un aer sigur de respirat, iar trei dintre ele sunt în Europa. Compania elvețiană de monitorizare a poluării IQAir a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii pentru raportul său pe 2025, scrie Euronews.

Raportul arată că, la nivel global, calitatea aerului se deteriorează, în mare parte din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Fumul provenit din incendii de vegetație a contribuit semnificativ la poluarea aerului în 2025, alături de furtuni de praf și alte fenomene meteo extreme intensificate de arderea combustibililor fosili.

În cel mai grav an din istoria Uniunii Europene în ceea ce privește incendiile de vegetație, flăcările au cuprins întreg continentul, atingând un vârf record în august, când au distrus ferme, păduri și locuințe. Fenomenele meteo extreme au generat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro, pe fondul valurilor de căldură, inundațiilor și secetei.

Organizația Mondială a Sănătății stabilește limite sigure pentru PM2.5 din cauza riscurilor pentru sănătate. Dimensiunea lor foarte mică, sub 2,5 micrometri în diametru, le permite să pătrundă adânc în plămâni și să ajungă în sânge. Acestea sunt asociate cu probleme respiratorii, boli cardiovasculare și afecțiuni pe termen lung, inclusiv cancer.

Doar trei țări europene se încadrează în prezent în limitele considerate sigure.

Unde este cel mai curat și cel mai poluat aer din Europa?

În Europa, Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele țări care au respectat în 2025 recomandările OMS privind PM2.5-5 micrograme pe metru cub (µg/m³).

Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii din lume care au rămas în limite sigure. Celelalte includ Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Asta înseamnă că 130 din cele 143 de țări analizate, adică 91%, nu au respectat limitele sigure.

Cele mai poluate cinci țări sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democrată Congo.

Cele mai poluate 25 de orașe din lume se află toate în India, Pakistan și China, iar în India sunt trei dintre primele patru – inclusiv orașul aflat pe primul loc.

Loni, din statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, a înregistrat o concentrație medie anuală de PM2.5 de 112,5 µg/m³, cu aproape 23% mai mare decât în 2024 și de peste 22 de ori limita stabilită de OMS. Un studiu din 2024 a arătat că principalele surse de poluare sunt traficul, emisiile industriale, praful de pe drumuri și depozitările ilegale de deșeuri.

Nieuwoudtville, din Africa de Sud, a fost cel mai puțin poluat loc din listă, cu o medie anuală de 1,0 µg/m³. Orașul este renumit pentru înflorirea anuală spectaculoasă a florilor.

Unde este cea mai mare poluare în Europa?

În Europa, în 2025, 23 de țări au înregistrat creșteri ale concentrației medii anuale de PM2.5, 18 au raportat scăderi, iar una a fost inclusă pentru prima dată.

Poluarea cu PM2.5 a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia, din cauza fumului provenit din incendiile din America de Nord și a prafului saharian. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de aproape 24%, datorită eforturilor de a trece de la combustibili fosili grei la energie regenerabilă și a politicilor care vizează reducerea emisiilor din trafic.

IQAir oferă și clasamente în timp real. La momentul redactării, Parisul se afla în top cinci cele mai poluate orașe din lume, alături de Beijing, Dhaka, Wuhan și Seul. Londra era, de asemenea, în top 10.

Joia trecută (19 martie), Serviciul Copernicus pentru monitorizarea atmosferei al Uniunii Europene (CAMS) a avertizat asupra unor niveluri ridicate de poluare cu PM2.5 în Europa, generate de emisiile sezoniere de amoniac din agricultură, creșterea concentrațiilor de polen și condițiile meteorologice stagnante.

Poluarea de fond provenită din arderea combustibililor fosili – în special în Europa de Est și Balcani – contribuie constant la calitatea slabă a aerului, potrivit Copernicus.

Germania, Franța, Olanda, Belgia, Regatul Unit și Irlanda se numără printre țările afectate în zilele următoare.

Lacunele în datele privind calitatea aerului persistă

În timp ce 54 de țări au înregistrat creșteri ale nivelului mediu anual de PM2.5, 75 au raportat scăderi, iar două au rămas neschimbate.

Deși raportul din acest an include 12 țări noi, lacunele de date rămân semnificative. Potrivit IQAir, doar o mică parte a populației globale are acces la informații în timp real despre calitatea aerului la nivel local.

În unele regiuni, situația se agravează. În martie 2025, administrația Trump a eliminat programul global de monitorizare a calității aerului al Departamentului de Stat al SUA, lăsând milioane de oameni fără acces la date.