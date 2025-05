Sistemul crucial de curenți oceanici AMOC încetinește. Fenomenul supraalimentează deja creșterea nivelului mării în unele țări

O rețea critică de curenți din Oceanul Atlantic slăbește. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: WLDavies/ Getty Images

Potrivit unui nou studiu, inundațiile de pe coasta de nord-est a SUA au crescut semnificativ pe măsură ce o rețea critică de curenți din Oceanul Atlantic slăbește - o perspectivă alarmantă asupra viitorului, deoarece unii oameni de știință avertizează că sistemul actual ar putea fi la doar câteva decenii de colaps, potrivit CNN.

Circulația de răsturnare meridională a Atlanticului, cunoscută sub numele de AMOC, funcționează ca o bandă transportoare vastă, transportând căldură, sare și apă dulce prin ocean și influențând clima, vremea și nivelul mărilor pe întreaga planetă.

Potrivit studiului publicat vineri, 16 mai 2025, în American Association for the Advancement of Science, inundațiile de coastă sunt cauzate de o serie de factori, printre care se numără în primul rând creșterea nivelului mării determinată de schimbările climatice, dar AMOC joacă, de asemenea, un rol esențial în nord-est.

Oamenii de știință au folosit date provenite de la mareografe - instrumente care monitorizează schimbările nivelului mării - combinate cu modele oceanice complexe pentru a calcula modul în care AMOC a afectat inundațiile din regiune în ultimele decenii.

Până la 50% din inundațiile produse de-a lungul coastei de nord-est au fost cauzate de o AMOC mai slabă

Aceștia au constatat că, între 2005 și 2022, până la 50% din inundațiile produse de-a lungul coastei de nord-est au fost cauzate de o AMOC mai slabă. Astfel, creșterea nivelului mării determinată de AMOC a contribuit la producerea a până la opt zile de inundații pe an în această perioadă.

Modelele utilizate de oamenii de știință oferă, de asemenea, o privire în viitor, permițându-le să prognozeze frecvența inundațiilor de coastă în nord-est cu până la trei ani în avans, potrivit studiului.

Ideea că AMOC influențează creșterea nivelului mării în această regiune nu este nouă, dar acest studiu este primul care constată că afectează în mod substanțial frecvența inundațiilor, a declarat Liping Zhang, autor al studiului și cercetător de proiect la Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, parte a National Oceanic and Atmospheric Administration.

Există două motive principale pentru care AMOC afectează creșterea nivelului mării, a declarat David Thornally, profesor de științe oceanice și climatice la University College London, care nu a fost implicat în cercetare.

Creșterea nivelului mărilor este o problemă uriașă și urgentă

O AMOC puternică este de obicei asociată cu apă densă de adâncime care curge de-a lungul limitei vestice a Atlanticului de Nord. Atunci când AMOC slăbește, apa devine mai puțin densă, ocupând literalmente mai mult spațiu și alimentând creșterea nivelului mării. O AMOC mai slabă afectează, de asemenea, curgerea Curentului Golfului, ceea ce face ca apa să revină pe platforma de coastă și crește creșterea nivelului mării pe coastă.

Creșterea nivelului mărilor este o problemă uriașă și urgentă pentru societate pe măsură ce clima se încălzește, ceea ce face vitală o mai bună înțelegere a modului în care este afectată, a declarat Zhang pentru CNN. Inundațiile de coastă pot „remodela mediul de coastă... (și) reprezintă o amenințare atât pentru viața, cât și pentru infrastructura din regiunile de coastă”, a spus ea.

Descoperirile vor fi foarte utile pentru a ajuta societatea să prevadă și să planifice mai bine inundațiile costisitoare și devastatoare, a declarat Thornally de la UCL pentru CNN.

„Un astfel de studiu este o modalitate bună de a demonstra impactul de zi cu zi al schimbărilor AMOC, mai degrabă decât invocarea scenelor dramatice din filmele de dezastre de la Hollywood, care sunt exagerate și, prin urmare, ușor de respins”, a declarat el pentru CNN, referindu-se la filmul „The Day After Tomorrow”, care descrie lumea plonjând într-un îngheț adânc după prăbușirea AMOC.

O prăbușire ar fi un „eveniment cu impact puternic”

Deoarece cercetarea se bazează pe modele climatice, rezultatele vor depinde de cât de bine acestea reprezintă fizica lumii reale, a avertizat el. „Rezoluția ridicată înseamnă că, probabil, face o treabă bună - și poate imita modelele observate ale nivelului mării - dar nu va fi perfect”, a spus el, mai ales că aceasta este o zonă complexă a oceanului, unde se întâlnesc diferiți curenți.

Gerard McCarthy, oceanograf la Universitatea Maynooth din Irlanda, de asemenea neimplicat în cercetare, a declarat că studiul este semnificativ deoarece arată „cum AMOC poate ajuta la prezicerea extremelor nivelului mării de-a lungul acestei coaste”.

O serie de cercetări recente au indicat că AMOC ar putea fi pe cale să slăbească semnificativ în următoarele decenii, pe măsură ce schimbările climatice încălzesc oceanele și topesc gheața, perturbând echilibrul delicat al căldurii și salinității. Acest lucru ar avea un impact planetar catastrofal, inclusiv asupra creșterii nivelului mării.

„Știința nu este încă clară”, a spus McCarthy, dar o prăbușire ar fi un „eveniment cu impact puternic și este esențial să știm la ce să ne așteptăm”.