Toţi afluenţii Mureşului au secat, iar râul e la o treime din debitul normal. În 1985 s-a înregistrat un debit minim istoric în Arad

Imagini cu râul Mureş din Arad, surprinse pe 25 august 2026. Sursa colaj foto: Agerpres

Toţi afluenţii Mureşului au secat în judeţul Arad, pe fondul lipsei precipitaţiilor în ultimele luni, iar debitul mediul al râului la cele patru puncte principale de măsurare (Săvârşin, Lipova, Arad, Nădlac) este la o treime faţă de media multianuală, potrivit Agerpres. În județul Arad, cel mai mic debit din istorie a fost înregistrat în ianuarie 1985, când acesta a coborât la 15,5 mc/s.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş a transmis marţi, la solicitarea Agerpres, că seceta a redus semnificativ debitul râului, ceea ce se vede atât la cele patru staţii principale de măsurare, cât şi la cele trei staţii hidrometrice de pe afluenţi, de la Petriş, Săvârşin şi Monoroştia.

Măsurătorile din ultimele 24 de ore arată că debitul Mureşului este de 63,8 mc/s la Săvârşin, unde media multianuală a perioadei este de 125 mc/s, astfel că debitul se află la jumătate faţă de normal. Totuşi, la Săvârşin este cea mai bună situaţie, pentru că la celelalte trei puncte principale de măsurare debitele sunt mult mai mici.

La Lipova, Mureşul are un debit de 33,4 mc/s (26% din media multianuală), la Arad are 39 mc/s (29%), iar la Nădlac are 42,8 mc/s (32%). Astfel, pe tot traseul din judeţ al râului, debitul mediu este la o treime din normalul perioadei.

"În prezent, pe teritoriul judeţului Arad, toţi afluenţii râului Mureş sunt secaţi", au precizat hidrologii.

Debitul minim istoric a fost măsurat, în judeţul Arad, în ianuarie 1985, respectiv 15,5 mc/s.

Seceta a produs pagube însemnate în agricultură. Conform Direcţiei pentru Agricultură Arad, aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat pagube la culturile de toamnă, în special grâu, fiind afectate 79.359 de hectare de culturi, suprafaţă pe care pierderile sunt cuprinse între 30 şi 70%.