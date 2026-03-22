43 de grade în martie? Meteorologii avertizează că asta ar putea fi noua realitate: E foarte greu să ținem pasul cu fenomenele extreme

Valul de căldură periculos care doboară recordurile lunii martie în sud-vestul Statelor Unite nu este doar un episod obișnuit de vreme extremă, ci semnalul unui nou nivel de instabilitate climatică care devine tot mai frecvent în timp ce planeta se încălzește, scrie AP News.

Experții avertizează că fenomenele meteorologice fără precedent, uneori mortale, care apar în perioade neobișnuite și în locuri neașteptate, pun din ce în ce mai mulți oameni în pericol.

Sud-vestul SUA este obișnuit cu temperaturile extreme, dar nu și cu astfel de valori înregistrate cu luni înainte de sezonul cald. Joi, în deșertul din Arizona s-au înregistrat 43,3 grade Celsius, depășind cel mai ridicat nivel consemnat vreodată în luna martie în Statele Unite.

În mai multe zone din Arizona și sudul Californiei s-au înregistrat valori preliminare de 43 de grade Celsius, ceea ce ar putea reprezenta cea mai fierbinte zi de martie din istoria țării.

"Asta înseamnă schimbările climatice în timp real. Extremele depășesc limitele pe care le consideram posibile. Evenimentele care erau odată fără precedent devin acum frecvente, e greu să ținem pasul cu ele.", a declarat climatologul Andrew Weaver, de la Universitatea din Victoria.

Potrivit unui raport publicat vineri de World Weather Attribution, un grup internațional de cercetători care studiază cauzele fenomenelor meteorologice extreme, căldura din această lună martie ar fi fost "practic imposibilă" fără schimbările climatice provocate de activitatea umană.

Cercetători, meteorologi și experți în dezastre, consultați de Associated Press, au încadrat acest val de căldură într-o categorie de fenomene "ultra-extreme", alături de evenimente precum valul de căldură din Pacificul de Nord-Vest din 2021, inundațiile devastatoare din Pakistan din 2022 sau uraganele mortale Helene, Harvey și Sandy.

Datele arată o intensificare clară a fenomenelor extreme. Suprafața Statelor Unite afectată de astfel de episoade în ultimii cinci ani s-a dublat față de acum două decenii, conform indicelui Climate Extremes Index al NOAA. De asemenea, SUA înregistrează acum cu 77% mai multe recorduri de temperatură ridicată decât în anii 1970 și cu 19% mai multe decât în anii 2010.

În același timp, numărul și costul mediu al dezastrelor meteorologice care depășesc un miliard de dolari s-au dublat în ultimii ani față de acum un deceniu și sunt de aproape patru ori mai mari decât în urmă cu 30 de ani, potrivit NOAA și Climate Central.

"Este tot mai greu să ținem pasul cu cât de extreme devin aceste fenomene", a declarat Bernadette Woods Placky, meteorolog-șef la Climate Central.

Pentru autorități, situația devine tot mai dificilă. Craig Fugate, fost director al Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA), spune că a observat această tendință încă din timpul mandatului său. "Intervenim tot mai des în afara scenariilor istorice. Hărțile de inundații, modelele de furtuni, recordurile de temperatură – toate erau depășite de realitate", a explicat el. "Am construit comunități bazate pe aproximativ 100 de ani de date climatice și am presupus că vor fi un ghid bun pentru viitor. Această presupunere începe să se destrame. Iar cel mai clar semnal nu vine din dezbaterea științifică, ci din faptul că asiguratorii se retrag."

Analiza rapidă realizată de World Weather Attribution asupra valului de căldură din sud-vestul SUA a comparat temperaturile actuale cu datele istorice din martie, începând din 1900, și cu modele climatice ale unei lumi fără influența schimbărilor climatice. Concluzia a fost că un astfel de episod ar fi fost "practic imposibil" fără încălzirea globală cauzată de oameni.

Fenomenele extreme nu se limitează însă la căldură. Oamenii de știință atrag atenția că schimbările climatice intensifică și uraganele, secetele și ploile torențiale. Africa de Vest a fost lovită de inundații devastatoare în 2022 și din nou în 2024, iar Iranul se confruntă cu o secetă care durează de șase ani.

Evenimente precum taifunul Haiyan din Filipine, în 2013, sau superfurtuna Sandy, care a inundat New York-ul în 2012, sunt exemple ale forței distructive a vremii extreme. La acestea se adaugă incendiile de vegetație, agravate de temperaturile ridicate și de secetă.

"Vedem mai multe evenimente extreme, mai intense, și tot mai multe recorduri doborâte, iar asta e cauza schimbărilor climatice”" a concluzionat Friederike Otto, climatolog la Imperial College London și coordonatoare a World Weather Attribution.