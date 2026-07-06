Aer polar și aer tropical, peste Europa. România va fi la „intersecție”: vin furtunile, iar temperaturile scad chiar și la 0 grade

5 minute de citit Publicat la 13:18 06 Iul 2026 Modificat la 13:28 06 Iul 2026

Aer tropical și front rece de aer polar peste Europa, prognoza 9 iulie 2026. Sursa foto: Metdesk

Europa traversează o perioadă marcată de contraste meteorologice puternice, cu aer tropical intens și persistent în sud-vestul continentului și aer polar în nord, centru și est, a explicat meteorologul Alina Șerban, pentru Antena 3 CNN.

În Peninsula Iberică, temperaturile maxime depășesc 40 de grade Celsius. Portugalia se află sub cod roșu de caniculă, iar în Spania și Franța este în vigoare cod portocaliu pentru temperaturi ridicate. În același timp, Germania se confruntă cu un cod portocaliu de furtuni și vijelii.

România se află la granița dintre aceste două mase de aer. În sudul și vestul țării vor pătrunde mase de aer mai cald, care vor aduce temperaturi maxime de 30-33 de grade Celsius. Totodată, vremea va deveni instabilă, cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii.

Potrivit meteorologului, singurele efecte resimțite deocamdată în România sunt fenomenele de instabilitate atmosferică, acestea urmând să se intensifice și să fie mai extinse miercuri. Tot atunci este așteptată și o răcire accentuată, în special în nord-estul țării.

În nordul Moldovei, temperaturile maxime vor ajunge la doar 19 grade Celsius, săptămâna aceasta, în condițiile în care minima înregistrată în noaptea precedentă a fost de 16 grade.

La altitudini de peste 2.000 de metri, inclusiv la Vârful Omu, temperaturile minime ar putea coborî până în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Prognoza meteo ANM pe regiuni, pentru perioada 6 - 19 iulie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 6 – 19 iulie 2026. Prognoza include temperaturile maxime și minime mediate pe regiuni și perioadele cu probabilitate ridicată de precipitații.

Prognoza meteo pentru Banat

În Banat, media temperaturilor maxime va fi de 30 de grade în primele trei zile ale intervalului, după care va scădea, astfel încât se vor înregistra 28 de grade în data de 9 iulie. Ulterior, se remarcă o creștere treptată a mediei maximelor termice până spre 34 de grade în ziua de 14 iulie, valoare care se va menține până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni analizate.

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 15 grade în data de 6 iulie, vor crește până la aproximativ 17 grade în 8 iulie, apoi vor fi în scădere, atingând 13 grade în perioada 10–11 iulie. Ulterior, minimele vor crește din nou, astfel încât la finalul intervalului se va înregistra o medie de 17 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în perioadele 6–8 iulie și 13–19 iulie.

Prognoza meteo pentru Crișana

Maximele termice vor porni de la o medie de 29 de grade în zilele de 6 și 7 iulie, după care vor scădea spre aproximativ 25 de grade în data de 9 iulie. Ulterior, se observă o creștere treptată, astfel că, în perioada 13–19 iulie, se vor înregistra mediat 32 de grade.

Temperaturile minime vor fi de 14 grade la începutul primei săptămâni, vor crește spre 16 grade în 8 iulie, apoi vor scădea până la aproximativ 12 grade în 10 iulie. După acest moment, se remarcă o nouă creștere, astfel încât la finalul intervalului se vor atinge 17 grade.

Va ploua, cu o probabilitate mai mare în intervalele 6–8 iulie și 13–19 iulie.

Prognoza meteo pentru Transilvania

Media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 26 de grade în zilele de 6 și 7 iulie, dar va scădea semnificativ, astfel încât se vor atinge 22 de grade în data de 9 iulie. Ulterior, temperaturile maxime vor crește, iar în a doua săptămână se vor înregistra aproximativ 29 de grade.

Minimele vor fi de 12 grade la începutul primei săptămâni, vor crește spre 14 grade în 8 iulie, însă vor scădea semnificativ până la aproximativ 10 grade în perioada 10–11 iulie. După acest interval, se va observa o creștere, astfel încât în a doua jumătate a perioadei vor fi în medie 14 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în ambele săptămâni, cu cantități mai importante în perioadele 6–8 iulie și 13–19 iulie.

Prognoza meteo pentru Maramureș

În primele două zile ale intervalului, temperaturile diurne vor avea o medie de 17 grade. În data de 9 iulie se remarcă o scădere spre 23 de grade, apoi urmează o creștere, astfel încât în a doua parte a intervalului se vor înregistra aproximativ 30 de grade.

Minimele vor porni de la 13 grade în 6 iulie, vor crește spre 15 grade în 8 iulie, apoi vor scădea la aproximativ 11 grade în perioada 9–11 iulie. Ulterior, se estimează o nouă creștere, astfel încât în a doua săptămână media acestora va fi de 14–15 grade.

Vor fi averse în primele zile (6–8 iulie), cu cele mai mari cantități în 8 iulie, apoi probabilitatea de ploaie va crește din nou spre finalul intervalului.

Prognoza meteo pentru Moldova

În primele două zile, temperaturile vor fi apropiate de normal, cu valori de 25–28 de grade. Zilele de 9 și 10 iulie vor aduce o scădere spre aproximativ 23 de grade, iar în 11–12 iulie se va reveni la valori apropiate de normal.

Minimele nocturne vor fi de 11–16 grade.

A doua săptămână va aduce o creștere a maximelor, cu valori cuprinse între 26 și 32 de grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată, mai ales în zilele de 8 și 9 iulie.

Prognoza meteo pentru Dobrogea

În Dobrogea, temperaturile vor fi în mare parte ușor peste normal, cu valori de 27–32 de grade pe parcursul intervalului.

Minimele vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade, cu valori mai mici în 10 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată, mai ales în 8–9 iulie și din nou la finalul intervalului.

Prognoza meteo pentru Muntenia

În prima săptămână, maximele vor fi apropiate de normal, cu valori de 28–32 de grade, exceptând ziua de 9 iulie, când vor fi ușor mai scăzute. A doua săptămână va aduce temperaturi ușor peste normal, cu maxime de 30–34 de grade.

Minimele vor fi între 14 și 19 grade, cu valori mai mici în 10–11 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va crește în intervalele 8–10 iulie și 14–19 iulie.

Prognoza meteo pentru Oltenia

În prima săptămână, maximele vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade, cu valori ușor mai scăzute în 9 iulie. În a doua săptămână, temperaturile vor crește, ajungând la valori între 30 și 36 de grade.

Minimele vor fi între 14 și 20 de grade, mai scăzute în 10–11 iulie.

Probabilitatea pentru ploi este redusă în cea mai mare parte a intervalului.

Cum va fi vremea la munte

La munte, în prima săptămână, media maximelor va varia între 14 și 22 de grade, fiind ușor mai scăzută în intervalul 8–10 iulie. În a doua jumătate a perioadei, maximele vor fi între 16 și 24 de grade.

Minimele vor fi între 8 și 14 grade, mai coborâte în intervalul 9–11 iulie, când la altitudini de peste 2000 de metritemperaturile se vor apropia de 0 grade.

Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, mai ales în intervalele 7–9 iulie și 14–19 iulie.