Alertă de furtuni și vijelii în mai bine de jumătate de țară. La munte va ninge. HARTA zonelor afectate de coduri galbene

2 minute de citit Publicat la 10:04 27 Mar 2026 Modificat la 10:04 27 Mar 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, un cod galben de ploi torențiale și ninsori, valabil până luni în mai bine de jumătate de țară. De asemenea, au fost anunțate și două coduri galbene de vânt puternic.

Informare de vreme rea

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol

Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și local de peste 40...60 l/mp.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.

Cod galben de ploi și ninsori la munte

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol

În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40...50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40...60 l/mp și pe alocuri de peste 70...80 l/mp.

Cod galben de vânt - vineri

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei

În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h.

Cod galben de vânt - sâmbătă

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei

În Oltenia și jumătatea vestică a Muntenia local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...65 km/h.