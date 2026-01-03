ANM a actualizat prognoza meteo pentru București. Cum va fi vremea în zilele următoare

<1 minut de citit Publicat la 11:09 03 Ian 2026 Modificat la 11:13 03 Ian 2026

Temperatura maximă va fi de 9…10 grade în București. Sursă foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, prognoza actualizată pentru București. Potrivit meteorologilor, de astăzi, 3 ianuarie, vremea va continua să se încălzească, iar ulterior, de duminică, temperaturile vor scădea ușor.

De sâmbătă ora, 10:00 până duminică, ora 08:00, vremea va continua să se încălzească.

Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua, iar noaptea vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Începând de duminică, ora 08:00 până luni, ora 08:00, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi în a doua parte a intervalului, când vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De luni, începând cu ora 08:00 până la 20:00, valorile term.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează posibilitatea depunerii de polei.