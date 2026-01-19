ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. De când se va încălzi vremea

Vor fi temperaturi neobișnuite pentru a doua jumătate a lunii ianuarie, au spus meteorologii. Sursa foto: Getty Images

Perioada 19 ianuarie - 1 februarie va fi una cu variaţii termice, de la o zi la alta, atât pe timpul zilelor, cât şi al nopţilor, iar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor sub toate formele va fi mai ridicată după data de 24 ianuarie, în toate regiunile, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, temperaturile maxime vor fi în creştere, de la o medie de -2 grade în prima zi, până în jurul a 5 grade, în data de 21 ianuarie. În următoarele trei zile, media maximelor va avea valori între 2 şi 6 grade, iar în 25 şi 26 ianuarie va fi mai ridicată şi se va situa între 4 şi 8 grade.

Ulterior, vremea se va răci cu aproximativ patru grade, apoi media maximelor termice va avea variaţii, în general între 2 şi 7 grade.

Minimele termice vor fi tot mai ridicate până la începutul celei de-a doua săptămâni, de la -8 până în jurul a un grad, după care vor scădea din nou, iar media acestora va fi cuprinsă, în general între -4 grade şi un grad. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 25 - 31 ianuarie.

În Crişana, până la începutul săptămânii care urmează, regimul termic va fi în general de încălzire, de la o medie a maximelor de -2 grade şi a minimelor de -10 grade, la 6 - 8 grade maximele, respectiv între -1 şi un grad, minimele.

Vor urma două zile de răcire, de aproximativ 4 - 5 grade, apoi, în general, media temperaturilor maxime va avea variaţii între un grad şi 6 grade, iar a minimelor între -5 şi zero grade.

Probabilitatea de precipitaţii va fi în creştere după data de 24 ianuarie.

Temperaturile vor crește ușor după 26 ianuarie

În Transilvania, în primele trei zile, media maximelor termice va creşte, de la -4 la 2 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, între zero şi 2 grade. Între 25 şi 27 ianuarie, se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 şi 5 grade, iar între 28 ianuarie şi 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între zero şi 5 grade.

Minimele termice vor scădea, astfel că, în dimineaţa de 21 ianuarie, vor fi, în medie, de la -16 la -14 grade, iar în zilele care vor urma vor creşte, astfel că în 26 şi 27 ianuarie vor tinde spre zero grade.

Va urma o nouă răcire, dar la valori mai ridicate decât în primele zile de prognoză. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare după data de 25 ianuarie.

În Maramureş, până în jurul datei de 26 ianuarie, tendinţa generală a temperaturilor va fi de creştere, media maximelor de la -4 la 4-6 grade, iar a minimelor de la -13 la -2 grade. După acest interval, maximele termice vor fi în medie între zero şi 5 grade, iar minimele, în medie, de la -6 la zero grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată între 25 ianuarie şi 1 februarie.

În Moldova, media maximelor termice va fi în creştere până la mijlocul primei săptămâni, de la -6 la valori între -2 şi zero grade, va scădea în următoarele două zile, cu 4 - 5 grade, iar între 25 ianuarie şi 1 februarie va avea oscilaţii, în general între -4 grade şi un grad.

Media minimelor termice va atinge valori, de la -13, în primele dimineţi, până în jurul a -3 grade, în data de 27 ianuarie, apoi se va situa, în general, între -7 şi -2 grade. Începând cu data de 23 ianuarie, vor fi precipitaţii aproape în fiecare zi.

În Dobrogea, până pe 22 ianuarie, vremea se va încălzi, de la o medie a temperaturilor maxime de -4 grade la 6 grade, iar cea a minimelor de la -10 grade, la -1 grad. În următoarele două zile, media valorilor termice va scădea cu 3 - 5 grade, după care se va încălzi.

Astfel, în data de 26 ianuarie aceasta se va situa în jurul valorii de 8 grade, în cazul maximelor, şi va atinge 2 - 3 grade în cazul minimelor. Până la finalul intervalului de prognoză, maximele vor avea variaţii, în medie, între zero şi 6 grade, iar minimele, în medie, între -4 şi zero grade. Din 22 ianuarie şi până în 1 februarie, vor fi posibile precipitaţii în fiecare zi.

În Muntenia, în primele trei zile din intervalul de prognoză, media maximelor termice va creşte, de la -4 la 4 grade, iar apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, între zero - 2 grade.

Între 25 şi 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 şi 6 grade, iar între 28 ianuarie şi 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între zero şi 6 grade.

Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineaţa, media lor situându-se între -11 şi -9 grade. În următoarele zile de prognoză, valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în general între -5 şi zero grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în fiecare zi, în perioada 22 ianuarie - 1 februarie.

În Oltenia, vremea se va încălzi în primele trei zile când media maximelor termice va creşte de la -4 la 2 grade. Până în 24 ianuarie, valorile termice se vor situa, în general, între -1 grad şi 2 grade. Între 25 ianuarie şi 1 februarie, media temperaturilor maxime va oscila, în general, între zero şi 5 grade.

Minimele termice vor fi relativ constante până în data de 21 ianuarie dimineaţa, media lor situându-se între -11 şi -9 grade. În următoarele zile de prognoză, valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, între -6 şi zero grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie şi 1 februarie.

La munte, temperaturile maxime se vor menţine preponderent negative, iar media lor va avea variaţii, în general, între -4 grade şi un grad. Media minimelor termice va avea valori între -13 şi -11 grade, în primele nopţi, şi între -6 şi -2 grade, în dimineţile de 26 şi 27 ianuarie.

După data de 21 ianuarie vor fi precipitaţii în fiecare zi, mai ales în Carpaţii Meridionali şi Orientali.