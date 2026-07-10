Apa a ajuns la un record de 26,1 grade în largul orașului Faro. Două valuri de căldură marină au lovit coasta Portugaliei

1 minut de citit Publicat la 12:24 10 Iul 2026 Modificat la 12:24 10 Iul 2026

Temperatura apei Atlanticului în largul orașului portughez Faro a atins un nivel maxim de 26,1 grade Celsius. FOTO: Getty Images

Temperatura apei Atlanticului în largul orașului portughez Faro a atins un nivel maxim de 26,1 grade Celsius, potrivit datelor transmise de geamandura de coastă din Faro, scrie Euronews.

Într-un comunicat publicat joi, Marina portugheză a precizat că geamandura din Faro, parte a rețelei naționale de monitorizare a coastelor MONIZEE, a înregistrat o temperatură medie zilnică la suprafața mării de aproximativ 25 de grade Celsius.

Primul val de căldură marină a fost clasificat drept moderat. Temperatura maximă zilnică a ajuns la 23,3 grade Celsius, cu aproximativ 1,5 grade peste pragul de 90% calculat pentru acea zi.

Al doilea episod a fost încadrat în categoria puternică, după ce temperatura maximă a urcat la 24,8 grade Celsius, cu aproximativ 2,2 grade peste același prag de referință.

Pe lângă mediile zilnice folosite pentru identificarea valurilor de căldură marină, măsurătorile arată că, în perioada analizată, temperatura de la suprafața mării a atins un maxim de 26,1 grade Celsius.

„Această valoare arată clar amploarea încălzirii observate, deși clasificarea unui val de căldură marină depinde de durata fenomenului, nu doar de un vârf izolat de temperatură”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, monitorizarea realizată prin rețeaua MONIZEE permite urmărirea în timp real a temperaturii mării și contribuie la analiza fenomenelor extreme din zona de coastă a Portugaliei.

„Aceste informații sunt importante pentru supravegherea mediului, pentru înțelegerea variațiilor de temperatură din ocean și pentru sprijinirea activităților care depind de starea mării”, a transmis Marina portugheză.