Avertizare ANM: Cod galben de ploi și vânt în peste jumătate de țară

<1 minut de citit Publicat la 10:09 30 Mar 2026 Modificat la 10:43 30 Mar 2026

Meteorologii au emis cod galben de ploi. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare cod galben de ploi și vânt, valabilă în intervalul 30 martie, ora 10:00 – 31 martie, ora 10:00, în cea mai mare parte a țării. La munte, la altitudini mari, vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit meteorologilor, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10...25 l/mp.

La munte, vremea va rămâne instabilă, cu ploi importante cantitativ. La altitudini de peste 1600 de metri va ninge, iar vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 50 km/h.