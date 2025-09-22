Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de vânt în trei județe. Lista localităților vizate

ANM anunță vânt puternic în mai multe localități din România / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de vânt puternic în mai multe localități din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.

Potrivit meteorologilor, în Timiș avertizarea este valabilă în intervalul orar 10:3 - 14.00.

Județul Timiş: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Peciu Nou, Comloșu Mare, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Jebel, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera;

Se vor semnala: Local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

În județul Arad, avertizarea este valabilă în intervalul 9:10-14:00.

Localitățile vizate: În zona de munte a județului Arad, respectiv zona de munte: Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia, Pleșcuța;

Județul Arad: Șiria, Ghioroc, Covăsinț;

Se vor semnala: Local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de peste 60...70 km/h.

Potrivit meteorologilor, în județul Caraș-Severin avertizarea este valabilă în intervalul orar 8:00-14:00.

Se vor semnala: Local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar la munte cu viteze de peste 70...90 km/h.