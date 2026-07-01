Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de furtuni și alte fenomene meteo extreme, în mai multe județe. Lista localităților

1 minut de citit Publicat la 14:39 01 Iul 2026 Modificat la 14:49 01 Iul 2026

Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de furtuni Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri după-amiază, avertizări meteorologice de tip nowcasting cu Cod Portocaliu furtuni, care vizează mai multe localități din țară. Reamintim că sunt în vigoare mai multe avertizări generale Cod portocaliu și Cod galben de vreme severă pentru zilele de 1 și 2 iulie, care vizează atât valul de căldură persistent, cât și episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

UPDATE 14:40 Cod portocaliu de vijelii în județul Constanța.

Până la ora 15:30 sunt vizate localitățile Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Mircea Vodă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ghindărești, Deleni, Adamclisi, Saligny, Seimeni, Topalu, Tortoman, Siliștea și Horia.

Sunt prognozate averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm), descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului cu viteze de 55–70 km/h.

Avertizări nowcasting de vreme severă în Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud

Potrivit meteorologilor, în intervalele de valabilitate ale avertizărilor sunt prognozate averse torențiale ce vor acumula 25–40 l/mp, intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70–80 km/h, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2–4 cm.

Prima avertizare este valabilă în intervalul 14:07 – 15:00 și vizează:

județul Alba: Cugir, Săsciori și Șugag;

județul Sibiu: Săliște și Jina.

Cea de-a doua avertizare este valabilă în intervalul 13:57 – 15:00 și privește:

județul Cluj: Mica, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca și Buza;

județul Bistrița-Năsăud: Bistrița, Beclean, Lechința, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie și Silivașu de Câmpie.

Autoritățile recomandă populației din zonele afectate să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte obiecte care pot fi doborâte de vânt.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită în trafic.

Autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și sunt pregătite să intervină, dacă situația o va impune.