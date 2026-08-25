Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu și Cod galben de vijelii în trei județe. Lista localităților vizate

<1 minut de citit Publicat la 18:02 25 Aug 2026 Modificat la 18:02 25 Aug 2026

ANM a emis coduri galbene și portocalii de furtuni. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, valabilă în intervalul orar 17:42-18:40, în județele Arad, Timiș și Hunedoara. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de ploi în județul Arad.

Cod portocaliu de vijelii

Județul Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Săvârșin, Birchiș, Petriș, Hălmăgel, Pleșcuța, Brazii;

Județul Timiş: Margina;

Județul Hunedoara: Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Zam, Gurasada, Ribița, Tomești, Vorța, Burjuc;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (50-70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Avertizarea este valabilă în intervalul 17:42 - 18:40.

Cod galben de ploi

Potrivit ANM, în intervalul orar 17:00 - 18:00, în Județul Arad se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În localitățile: Arad, Sântana, Ineu, Chișineu-Criș, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Târnova, Macea, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Ghioroc, Șimand, Bocsig, Buteni, Sintea Mare, Beliu, Craiva, Seleuș, Almaș, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Zărand, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Bârsa, Petriș, Olari, Archiș, Dieci, Chisindia, Pleșcuța, Dezna, Hășmaș, Brazii, Cărand, Moneasa, Șilindia, Frumușeni, Ignești;