Avertizare meteo de la ANM. Cod galben de vânt puternic în 30 de județe, cu rafale și de 120 km/h. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:21 23 Oct 2025 Modificat la 10:22 23 Oct 2025

ANM a emis o atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt puternic, valabilă începând din această seară, de la ora 21:00, până în 24 octombrie, ora 21:00. De joi dimineață, aceasta va cuprinde mai mult de jumătate din țară.

Potrivit ANM, în Banat, Crișana, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, vântul va sufla puternic pe parcursul nopții de miercuri spre joi, cu viteze de 50–70 km/h în zonele joase, respectiv 70–90 km/h la munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot atinge 90–110 km/h.

Începând de joi dimineață (24 octombrie, ora 10:00), aria fenomenelor se va extinde și va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, precum și vestul și sudul Olteniei, dar și zona de munte.

Meteorologii avertizează că vântul va continua să bată cu putere, cu viteze de 50–70 km/h în regiunile joase, respectiv 70–90 km/h în zonele montane, iar la peste 1.700 de metri, rafalele pot depăși 100–120 km/h.

ANM mai precizează că intensificări ale vântului se vor resimți și în restul țării, unde vitezele vor atinge local 40–50 km/h.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele montane înalte în intervalul menționat și să fie atentă la obiectele care pot fi dislocate de vânt.