Când scăpăm de ploi și unde se va încălzi vremea săptămânile următoare. Prognoza meteo până în decembrie

Modificat la 09:41 03 Noi 2026

Publicat la 09:40 03 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 09:40 03 Noi 2026 Modificat la 09:41 03 Noi 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 2 noiembrie - 30 noiembrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 2 noiembrie - 30 noiembrie. Potrivit estimărilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite pentru această perioadă în prima săptămână, în întreaga ţară, iar ulterior vor reveni la valori apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Valorile termice se vor situa sub mediile specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, sud-estice și local în cele centrale și estice, iar în cele vestice și nordice va fi deficitar.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și local în cele centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.