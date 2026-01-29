Cod galben de ceaţă, gheţuş şi polei în 7 judeţe, joi dimineaţa. Şoferii sunt sfătuiţi să circule cu prudență

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, gheţuş şi polei în mai multe zone şi localităţi din şapte judeţe. Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m.

Cod galben de ceaţă în 7 judeţe, joi, până la ora 10:00

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţele Botoşani, Dolj, Olt, Iaşi, Vaslui, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Galaţi şi Harghita se va semnala ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. În funcţie de condiţiile locale, ceaţa va favoriza formarea gheţuşului sau a poleiului în următoarele zone ale ţării:

județul Botoşani;

județul Galaţi: Tecuci, Matca, Corod, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgușeni, Nicorești, Gohor, Valea Mărului, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Bălăbănești, Poiana, Smulți, Rădești;

județul Iaşi;

județul Vaslui;

județul Olt: Ianca;

județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Afumați, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Giubega, Apele Vii, Rojiște, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Perișor, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Întorsura, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Izvoare;

zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Reprezentanţii de la Centrul Infotrafic au adăugat că nu doar şoferii trebuie să fie mai vigilenți, ci şi pietonii. Aceştia din urmă sunt sfătuiţi să evite să se deplaseze pe partea carosabilă în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii.

În plus, pietonilor li s-a reamintit să se asigure că ntenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto.