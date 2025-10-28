Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:25 28 Oct 2025 Modificat la 08:25 28 Oct 2025

Prognoza ANM pentru luna noiembrie. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 27 octombrie - 24 noiembrie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul perioadei se vor înregistra temperaturi mai mari decât cele normale.

Vrmea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.