Director ANM: Stratul de zăpadă va depăși 50 de cm în București. Iarna severă va continua în zilele următoare

Pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța este o atenționare meteorologică de cod portocaliu. FOTO: Hepta

Direcorul general ANM, Elena Mateescu, a precizat pentru Antena 3 CNN, că meteorologii au prelungit codul portocaliu pentru județul Ilfov și minicipiul București până la ora 16:00, având în vedere că va continua să ningă abundent. La sfârșitul intervalului de avertizare grosimea stratului de zăpadă estimată va putea depăși 50 cm. Deja la cele trei stații meteorologice din Capitală stratul de zăpadă este de 42-44 de cm.

De asemenea, pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța este o atenționare meteorologică de cod portocaliu până în această seară la ora 23:00. Vizează ninsori, strat consistent de zăpadă, viscol puternic.

“Vorbim de un strat cu grosimi de 20-25 de cm și rafale de 60-80 de km/h. temporar va fi viscol puternic , zăpadă troienită, vizibilitate sub 30 de cm”, a spus Elena Mateescu.

Este în vigoare și avertizare cod galben pentru jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, dar și zona montană a Carpaților Meridionali și de Curbură. În aceste zone, stratul de zăpadă va fi de 10-15 cm și vor fi rafale mai ales în zona montană înaltă de 70-90 km/h.

Din punct de vedere termic astăzi va fi o vreme rece în continuare în Moldova, în estul Munteniei și în Dobrogea, unde maximele se vor încadra între -6 până la 0 grade, iar minimele pe parcursul nopții vor fi negative în întreaga țară, de până la -8 până la -1 grad.

Iar dacă joi și vineri aduc o ușoară încălzire în partea de sud-vest, unde maximele vor avea valori de 10-11 grade, în regiunile extracarpatice maximele rămân în continuare coborâte, iar sâmbătă și duminică o nouă masă de aer rece va determina maxime negative în regiunile extracarpatice cu valori între -7 și -2 grade, iar minimele pe parcursul nopții vor coborâ mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni la valori de -15 grade în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei.