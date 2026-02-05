Imagini din Spania, unde e cod roșu de furtuni. Furtuna Leonardo devastează Andaluzia. Râuri și 10 baraje, în „risc extrem” de viituri

1 minut de citit Publicat la 08:29 05 Feb 2026 Modificat la 08:29 05 Feb 2026

Furtuna Leonardo face ravagii în regiunea spaniolă Andaluzia. Peste 3.500 de persoane au fost evacuate din cauza posibilelor inundații. FOTO: Profimedia Images

Furtuna Leonardo face ravagii în regiunea spaniolă Andaluzia. Peste 3.500 de persoane au fost evacuate din cauza posibilelor inundații, iar 14 râuri și zece baraje se află în „risc extrem” de a produce viituri. Cursurile şcolare au fost suspendate în toate provinciile. Provinciile Seviila şi Cadiz sunt sub avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi vânt puternic. Furtuna ar urma să atingă intensitatea maximă joi.

În Spania, autoritățile din Andaluzia au descris situația din localitatea Grazalema ca fiind „dezastruoasă”, cu un sistem de canalizare depășit care a dus la revărsarea apei în locuințe.

? Espeluy incomunicado por el temporal ?



El municipio de Espeluy permanece aislado a consecuencia de las intensas lluvias, con todos sus accesos cortados por inundaciones y sin alternativas seguras de entrada o salida.



Los accesos por Mengíbar, Cazalilla y Villanueva de la… pic.twitter.com/WsnE76MKtp — Hora Jaén (@HoraJaen) February 4, 2026

În Ubrique, Cadiz, o casă s-a prăbușit, iar o persoană a fost rănită.

Autoritățile au anulat cursurile școlare în întreaga regiune, au avertizat locuitorii să evite deplasările inutile și au mobilizat 1.200 de persoane din echipele de urgență și 400 de militari pentru a sprijini zonele afectate de inundații.

Así se vive la inundación desde Huétor Tajar mucho animo! Y ojalá pase pronto! pic.twitter.com/jNRFzmHZbQ — tiempo en Granada (@Granada_Meteo) February 4, 2026

Avioane și elicoptere de urgență au fost de asemenea trimise pentru a monitoriza zonele critice.

Și autoritățile din Portugalia au ridicat nivelul de alertă la maxim, avertizând că mai multe râuri se află într-un risc mare de inundații.

La Alcacer do Sal, un oraș aflat la 90 de kilometri sud de Lisabona, râul Sado a ieșit din matcă miercuri, inundând părți din oraș.

„Nu am mai văzut așa ceva, niciodată. Este ireal. Nu am cuvinte”, a declarat Maria Cadacha, o localnică veche a orașului. „Întreaga zonă de jos a orașului este inundată”, a spus primărița Clarisse Campos. „Avem firme inundate. Monitorizăm situația ca să vedem dacă e necesar să evacuăm localnicii și să-i mutăm într-un loc sigur”, a adăugat aceasta.