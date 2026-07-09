În timpul caniculei din iunie, europenii au fost expuși în masă la niveluri periculoase de ozon

Valurile de căldură se înmulţesc - o consecinţă directă a schimbărilor climatice. Foto: Getty Images

Canicula excepțională din luna iunie a accentuat poluarea cu ozon, relatează Agerpres. Un raport realizat de ONG-ul de mediu Global Witness estimează că 300 de milioane de europeni, două treimi dintre toți locuitorii UE, au respirat un aer cu concentrații periculoase de ozon în iunie, iar efectele asupra sănătății sunt extrem de grave: de la astm până la leziuni pulmonare.

Poluarea cu ozon, accentuată de temperaturile ridicate, este „o ameninţare invizibilă”, a avertizat Flossie Boyd, directoarea ONG-ului de mediu Global Witness, care a transmis joi acest raport către AFP.



Potrivit cercetătorilor, aproape 300 de milioane dintre cei 450 de milioane de locuitori din UE au fost expuşi la niveluri periculoase de ozon în timpul caniculei din iunie, excepţională prin amploarea sa, în contextul în care valurile de căldură se înmulţesc - o consecinţă directă a schimbărilor climatice.



Mai exact, circa 100 de milioane de copii şi de persoane vârstnice, categoriile cele mai vulnerabile din punct de vedere medical, ar fi respirat ozon la niveluri periculoase, un tip de poluare implicat în mai multe patologii, care variază de la astm şi până la leziuni ale ţesuturilor pulmonare.



Acest lucru arată cât de mult „sunt obligaţi oamenii să trăiască în condiţii periculoase din cauza dependenţei noastre de combustibilii fosili”, a insistat Flossie Boyd.



Noul raport, care nu a fost publicat într-o revistă ştiinţifică, are la bază date culese în 162 de staţii de măsurare a calităţii aerului din diverse zone ale UE.

Efecte indirecte ale căldurii extreme

Analizând poluarea cu ozon, raportul aduce noi informaţii care contribuie la evaluarea bilanţului medical al caniculei din iunie, considerată deja cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în Europa Occidentală.



Efectele sanitare ale căldurilor puternice nu se limitează doar la cazurile de insolaţie şi de deshidratare care pot fi observate imediat. Efectele pot fi şi indirecte şi constau uneori în afecţiuni medicale şi decese care sunt înregistrate după mai multe zile.



Astfel, poluarea ambientală cu ozon - ce diferă de stratul de ozon care protejează atmosfera noastră de radiaţia solară - a fost asociată cu 63.000 de decese în 2023, potrivit estimărilor făcute de Agenţia Europeană de Mediu, care a evocat totodată pagube de miliarde de euro pentru agricultori.



Activităţile umane nu emit în mod direct ozon, însă acesta este sintetizat prin reacţii chimice în aerul ambiental în timpul temperaturilor ridicate şi al expunerii intense la soare, două elemente caracteristice ale valurilor de căldură.



UE şi-a redus în ultimii ani emisiile de dioxid de azot, un gaz implicat în sinteza ozonului, însă Global Witness acuză UE că îi lipseşte ambiţia pentru a proceda în mod similar şi cu metanul, un alt compus esenţial al schimbărilor climatice.



Potrivit estimărilor acestui ONG, 298 de milioane de europeni au fost expuşi la un nivel de ozon care a depăşit limita maximă recomandată de UE, adică o concentraţie medie de 120 de micrograme pe metru cub pentru o perioadă de opt ore.

„O problemă în plus”

Acest număr de persoane reprezintă două treimi din populaţia UE. Dar, a subliniat acelaşi ONG, dacă sunt luate în calcul mai degrabă pragurile fixate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) - mai stricte, de 100 ľg/m3 -, atunci proporţia creşte la aproape şapte locuitori din opt.



Iar 72 de milioane de locuitori europeni - circa un european din şase - au respirat un aer poluat cu o concentraţie de ozon de peste 150 ľg/m3, un prag considerat „deosebit de periculos”, a reamintit ONG-ul Global Witness.



Metodologia raportului are totuşi anumite limite. Cifrele prezentate nu se bazează doar pe datele obţinute de la staţiile de monitorizare mai sus menţionate, ci şi pe modelările computerizate furnizate de Copernicus, observatorul climatic al UE, care nu măsoară în mod direct concentraţia de ozon şi care conţin, aşadar, anumite incertitudini.



Contactaţi de AFP, mai mulţi cercetători care nu au participat la întocmirea acestui raport, precum climatologul britanic James Weber, au considerat totuşi că raportul pare să fie în acord cu propriile lor observaţii.



James Weber a analizat datele despre poluarea cu ozon în Regatul Unit în timpul recentului val de căldură şi a constatat că aceasta a depăşit pragurile OMS în mai mult de jumătate dintre staţiile de măsurare.



„Ozonul este o problemă în plus, în timp ce sănătatea este deja afectată de umiditate şi temperaturi”, a declarat el, insistând asupra rolului pe care îl au schimbările climatice.



Poluarea cu ozon este, a subliniat el, un argument în plus pentru ca oamenii să evite să iasă în aer liber în orele cele mai călduroase ale zilelor caniculare, mai ales dacă vor să facă sport.