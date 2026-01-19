Noapte geroasă în toată țara: Termometrele au arătat -20 de grade. Localitățile unde a fost cel mai frig

Esre valabil un cod galben de ger. Foto: Getty Images

A fost o nouă noapte geroasă în aproape toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate luni dimineață au fost de -20 de grade la Târgu Lăpuș, -19 grade la Dej și -17 la Miercurea Ciuc. De asemenea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), toată țara se va afla astăzi sub atenționare meteo Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Temperaturi extrem de scăzute s-au înregistrat și în Botoșani, Bistrița și Sighetu Marmației.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață:

-20 grade Târgu Lăpuș

-19 grade Joseni

-19 grade Dej

-18 grade Rădăuți

-17 grade Târgu Mureș

-17 grade Miercurea Ciuc

-17 grade Toplița

-17 grade Botoșani

-17 grade Bistrița

-17 grade Sărmașu

-17 grade Sighetu Marmației

-17 grade Poiana Stampei

-16 grade Întorsura Buzăului

-16 grade Darabani

-16 grade Padeș

-16 grade Târgu Logrești

-16 grade Dumbrăveni

-16 grade Petroșani

-16 grade Huedin

-15 grade Stânca Ștefănești

-10 grade București Băneasa

Potrivit ANM, până în data de 22 ianuarie, ora 10:00, meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.