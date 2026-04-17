Ploi în București, în acest weekend: Prognoza specială pentru Capitală arată schimbarea vremii. România e traversată de un ciclon

1 minut de citit Publicat la 10:13 17 Apr 2026 Modificat la 10:13 17 Apr 2026

ANM anunță ploi în București.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 17 aprilie 2026, ora 10:00 – 18 aprilie 2026, ora 20:00, pe fondul unui episod de instabilitate atmosferică determinat de traversarea unui ciclon.

Potrivit meteorologilor, vineri, 17 aprilie, un front atmosferic rece asociat unui ciclon D1, din zona Câmpiei Ruse, traversează România de la nord la sud.

Acesta aduce înnorări temporar accentuate, averse și, izolat, cantități de apă ce pot ajunge la 20–30 l/mp, precum și descărcări electrice. Fenomenele vor afecta inițial nordul, centrul și nord-estul țării, urmând să se extindă ulterior și în sud și sud-est, inclusiv în zona Capitalei.

În București, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 09:00, vremea va fi variabilă pe parcursul zilei, dar spre seară și noaptea cerul se va înnora și vor apărea averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va atinge 21–22 de grade, iar cea minimă va coborî la 7–9 grade.

Sâmbătă, 18 aprilie, între orele 09:00 și 20:00, valorile termice vor scădea ușor, apropiindu-se de mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza sunt prognozate averse, posibil moderate cantitativ, cu acumulări în jurul a 10 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35–40 km/h, iar temperatura maximă se va situa între 17 și 19 grade.

Pe întreaga perioadă este în vigoare o informare meteorologică pentru București, ce vizează averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Pentru zilele următoare, meteorologii anunță că sâmbătă vor mai fi averse slabe în regiuni precum Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte, iar duminică, 19 aprilie, vremea se va ameliora și va deveni în general frumoasă, cu ploi izolate.

ANM precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.