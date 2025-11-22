Avertizare meteo: Cod galben de ploi și frig. Zonele unde va ninge

1 minut de citit Publicat la 10:10 22 Noi 2025 Modificat la 12:34 22 Noi 2025

Se anunță ploi temporare în toată țara / Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de ploi, lapoviță, ninsori și vânt în cea mai mare parte din țară, valabilă în intervalul 22 noiembrie - ora 10, 24 noiembrie - ora 10.

Update 12:30. Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 noiembrie, ora 10:00 - 23 noiembrie, ora 10:00,în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit meteorologilor, vor fi ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului și răcire.



Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.