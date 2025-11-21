HARTĂ. ANM anunță cod galben de ploi puternice în 6 județe. Zonele unde vor fi lapoviță, ninsori și vijelii

Sunt anunțate ploi, ninsori și lapoviță în mare parte din țară / foto: Colaj Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt în intervalul 21 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 14, în mai multe regiuni. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci drastic sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de ploi în intervalul 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 10, valabil în șase județe.

În intervalul 21 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 14, potrivit meteorologilor, vor fi ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea drastic în mare parte din țară.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10...15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20...30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.

De asemenea, în intervalul 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 10, este în vigoare un Cod galben de ploi, valabil în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu.

Potrivit ANM, va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.