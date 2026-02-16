Prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. ANM anunță vreme schimbătoare și ploi

Sunt anunțate ploi în următoarea perioadă / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 16 februarie - 1 martie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi schimbătoare în următoarea perioadă, în timp ce ploile se vor semnala aproape în fiecare zi.

În Banat, în intervalul 16 - 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creştere de la o zi la alta şi se va încadra între 6 şi 10 grade.

Ulterior, în intervalul 20 - 22 februarie, valorile termice vor continua să scadă spre un grad, iar după data de 23 februarie vremea se va încălzi uşor, maximele ajungând spre 10 - 11 grade.

În perioada 16 - 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 şi 2 grade, urmând ca în zilele de 21 şi 22 februarie aceasta să coboare spre -6 grade, ca, ulterior, până spre sfârşitul intervalului, să se atingă zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii pe tot parcursul intervalului de prognoză.

În Crişana, între 16 şi 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade.

În intervalul 20 - 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor şi se vor înregistra 0 - 2 grade, iar după data de 23 februarie şi până spre sfârşitul intervalului, temperaturile vor fi în creştere spre 8 grade.

În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variaţii de la o zi la alta şi se va încadra între -6 şi zero grade, iar în a doua săptămână valorile termice vor creşte treptat spre zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii pe tot parcursul intervalului de prognoză.

În Transilvania, până pe 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 şi 6 grade, iar pe 20 şi 21 februarie vor scădea spre -2 grade.

De pe 22 februarie şi până spre sfârşitul intervalului, temperaturile medii diurne vor creşte spre 6 grade. În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne se vor încadra între -10 şi -2 grade, iar în ultima săptămână vor fi în creştere spre -2 grade. Precipitaţii se vor semnala, temporar, pe tot parcursul intervalului de prognoză.

În Maramureş, până spre finalul acestei săptămâni, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 şi 6 grade, iar între 20 şi 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de un grad.

În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor creşte treptat spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variaţii şi se vor încadra între -6 grade la începutul săptămânii şi -8 grade la sfârşitul acesteia, apoi vor creşte treptat în ultima săptămână între -2 şi zero grade. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Temperaturile vor creşte în ultima săptămână

În Moldova, prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade, apoi pe 19 februarie vor creşte spre 4 grade, iar în intervalul 20 - 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade.

În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor creşte spre 6 grade.

Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului şi se vor încadra, în prima săptămână între -10 şi -4 grade, iar în cea de-a doua între -6 şi -2 grade. Temporar, vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

În Dobrogea, în prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variaţii de la o zi la alta. În primele trei zile, acestea vor scădea de la 6 grade la zero grade, apoi (19 - 20 februarie) vor creşte spre 7 grade.

Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade, după care vor creşte treptat spre 8 grade. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade, în prima zi, spre -2 grade, pe 19 februarie. Ulterior, în intervalul 20 - 22 februarie, valorile termice vor avea variaţii de la o zi la alta şi se vor încadra între -6 şi 3 grade.

Începând cu data de 23 februarie, acestea vor creşte de la -6 grade spre zero grade. Precipitaţii ar urma să se semnaleze pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

În Muntenia, în această săptămână, mediile temperaturilor maxime vor avea variaţii de la o zi la alta, iar în primele trei zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade, apoi de pe 19 februarie până pe 21 februarie, vor scădea spre zero grade.

Din data de 22 februarie şi până spre sfârşitul intervalului de prognoză, valorile termice vor creşte treptat spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade, în prima zi, spre -2 grade pe 19 februarie. În intervalul 20 - 22 februarie, vor exista variaţii de temperatură, între -7 şi zero grade. Începând cu data de 23 februarie, vor creşte treptat spre -2 grade. Vor fi precipitaţii pe tot parcursul intervalului de prognoză.

În Oltenia, mediile temperaturilor maxime vor avea variaţii de la o zi la alta, în primele patru zile, şi se vor încadra în jurul a 6 grade, apoi de pe 20 februarie şi până pe 22 februarie vor scădea şi se vor situa în jurul a 4 grade.

De pe 23 februarie până spre sfârşitul intervalului de prognoză, temperaturile vor creşte treptat, spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad în intervalul 16 - 20 februarie, iar în perioada 21 - 23 februarie se vor încadra în jurul a -4 grade, apoi până la sfârşitul intervalului vor creşte spre zero grade.

Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va exista pe tot parcursul intervalului de prognoză.

La munte, mediile temperaturilor maxime nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta şi se vor încadra în jurul valorii de -1 grad.

Temperaturile medii nocturne vor oscila în prima săptămână între -10 şi -4 grade, iar în a doua săptămână între -8 şi -6 grade. Temporar, vor fi precipitaţii pe tot parcursul intervalului de prognoză