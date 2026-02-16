Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și ger în jumătate din țară. Șefa ANM: Stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm

În unele zone, stratul de zăvadă va avea între 10-30 cm, iar mercurul va coborî în termometre până la -10 grade Celsius. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni cod galben de ninsori, viscol şi ger în jumătate din România. Vremea severă începe de marţi dimineaţa şi, potrivit meteorologilor, până joi va ninge abundent, iar vântul va viscoli zăpada depusă. În unele zone ale ţării, ninsorile se vor opri miercuri după-amiaza. Specialiştii au precizat că în timpul zilei vor fi precipitații mixte – ploaie, lapoviță, ninsoare – în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar noaptea vor predomina ninsorile. Şefa ANM, Elena Mateescu, a declarat la Antena 3 CNN că, în unele zone, stratul de zăvadă va avea între 10 - 30 cm, iar mercurul va coborî în termometre până la -10 grade Celsius.

Cod galben de ninsori, precipitații însemnate cantitativ, viscol

Zăpada s-a aşternut deja în mai multe judeţe din România, iar pe unele drumuri se circulă în condiţii de iarnă şi drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire. Potrivit ANM, de marţi, 17 februarie, începând cu ora 10:00 şi până miercuri, 18 februarie, la ora 14:00 este cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol. Vom avea un episod de iarnă şi în Bucureşti, au spus meteorologii.

Mâine, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5 - 15 cm și local de 20 - 30 cm.

Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, valabil de marţi, ora 10:00 până miercuri, ora 14:00. Sursa foto: meteoromania.ro

De asemenea, se vor acumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp, pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat, vor fi condiții de polei și ghețuș.

Potrivit sursei citate, vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45 - 65 km/h. De asemenea, în sud și sud-est, temporar, va fi viscol și vizibilitatea scăzută.

"Aşteptăm fenomene de iarnă, mai ales în aria avertizată de cod galben. Atenţionările meteorologice vor intra în vigoare mâine dimineaţă, la ora 10:00, vor fi în vigoare până miercuri, la ora 14:00. Vorbim, pe de-o parte, de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol în sudul Olteniei, în Muntenia, în Dobrogea, sudul Moldovei", a declarat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Ulterior, şefa ANM a mai menţionat următoarele informaţii: "Transformarea precipitaţiilor, pe măsură ce masa de aer va determina scăderea valorilor de temperaturi în întreaga ţară, din precipitaţii, predominant sub formă de ploaie, lapoviţă în ninsori, în special în Oltenia, Muntenia, dar şi în Moldova şi zona de munte; cantităţi de apă între 25-30 l/mp, izolat, peste 40 l/mp şi un strat de zăpadă, în medie cu grosimi de 10 - 30 de centrimetri.

Nu în ultimul rând: vânt cu intensificări la rafală de 50-70 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri. Iar în zona montană a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, vorbim de rafale de 70-90 km/h, strat de 10-20 cm".

Cod galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă

Meteorologii au mai spus că între 17 februarie, ora 22:00 şi 18 februarie, ora 14:00 este valabil un cod galben de vânt, ninsori şi viscol, conform hărții de mai sus.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Totodată, este în vigoare o informare meteorologică până joi dimineaţa, la ora 10:00. Meteorologii spun că, pe lângă fenomenele de iarnă, vor fi şi temperaturi foarte scăzute, care vor determina atât la la nivelul maximelor, valori între -4 până la 4 grade Celsius, dar şi nopţi şi dimineţi geroase, în special în zonele depresionare din estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei, acolo unde vom consemna valori de -9, chiar -10 grade Celsius până la cel mult 2 grade, în zona litoralului.

Traficul rutier, în condiţii de iarnă în unele judeţe

În mai multe judeţe din România, printre care se numără Vrancea şi Braşov, drumarii au ieşit cu utilajele pentru a curăţa zonele înzăpezite. Vizibilitatea a scăzut sub 100 de metri, iar vântul a bătut la rafală, cu până la 100 km/h. Argeș, Prahova și Dâmbovița au fost şi ele vizate de atenţionările de vreme rea, anunţate duminică de meteorologi.

Cod portocaliu de inundaţii, localităţi ameninţate de ape

În zona Podgoria, aflată în judeţul Buzău, se circulă foarte greu din cauza inundaţiilor, provocate de ploile abundente. Drumarii intervin şi aici pentru a curăţa drumurile.