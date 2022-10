Prognoza meteo iarna 2022-2023. ”Temperaturile pot coborî spre -20 de grade”

”Este o estimare timpurie. Pe de altă parte, cam toate centrele mari ale lumii, în această perioadă, încep să iasă cu estimările peste iarnă. Este bine să urmărim estimările de peste o lună, deci cele care vor veni în luna noiembrie. E prima prognoză pentru iarnă, dar nu trebuie să înțelegem că asta e, nu se mai întâmplă nimic, dimpotrivă. În cursul lunii noiembrie, trebuie să ne uităm la toate estimările care vor veni și să luăm în considerare, mai ales în contextul actual, și probabilitatea, chiar dacă mică, de apariție a unor fenomene extreme”, a explicat Florinela Georgescu la România TV.

„Suntem într-o perioada în care temperaturile se încadrează în normal, dar trebuie să fim atenți la temperaturile nopților, mai ales în zonele depresionare. În următoarele patru săptămâni, datele arată că temperaturile se vor încadra în limite apropiate de normal, chiar ușor peste normă în multe regiuni”, a mai spus ea.

Cu privire la iarna 2022-2023, ”este foarte devreme să vorbim despre ce ne așteaptă, putem face anumite detalii, să ne aducem aminte ce înseamnă o iarnă, ger, temperaturi în care nopțile pot coborî spre -20 de grade, poate mai jos, dar nu sunt excluse și episoade cu vreme caldă, valori de peste 15 grade. Momentan, cele mai timpurii semnale despre regimul temperaturilor arată că vom putea avea o iarnă apropiată normelor, dar niciodată nu trebuie să excludem apariția fenomenelor severe pe un interval scurt de timp”, a mai precizat Florinela Georgescu.

„Până acum, furtunile au fost asociate fenomenelor de vară, dar sezonul de iarnă poate aduce și el episoade cu vânt mai intens, episoade de viscol, și așa cum am văzut și anul trecut când fenomenele sunt severe și avertizările sunt adecvate, și în sezonul rece este posibil sa apară avertizări de cod portocaliu și roșu în situațiile severe”, a mai spus Florinela Georgescu.

Există „șanse mai mari decât de obicei” ca Europa să se confrunte cu un val de frig semnificativ înainte de Crăciun, potrivit unei noi prognoze meteo pe termen lung, emisă de autoritățile internaționale de top.

Avertismentul vine în timp ce țările europene continuă să-și umple depozitele de gaze naturale, sperând să iasă din iarnă fără a avea nevoie de gaze naturale din Rusia.

Analiștii spun că ar trebui să existe suficient gaz pentru o iarnă normală, dar dacă temperaturile scad, țările ar putea fi forțate să raționalizeze accesul la gaze, afectând industriile și locurile de muncă.

Șansa unul val de frig în acest an – cel mai probabil în decembrie – rămâne „foarte reală”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice de Interval Mediu (ECMWF), pentru Politico.

Așadar, guvernele europene care se pregătesc pentru prima iarnă a crizei energetice ar trebui totuși să fie atente la posibilitatea unei perioade de frig înainte de Crăciun, care ar pune o presiune suplimentară asupra aprovizionării cu gaze a continentului.

”Ieșim dintr-o vară călduroasă. Știm că iernile sunt din ce în ce mai blânde. Așa că am putea înclina să credem că va fi o iarnă blândă și că nu trebuie să ne facem griji. Este foarte posibil să fie așa, dar prognoza pe care o emitem astăzi și înțelegerea modului în care funcționează sistemul climatic ne determină să sugerăm că, de fapt, există o șansă de a avea un val de frig în acest an și există această șansă – înainte de Crăciun – care este mai mare decât într-un an normal.

Șansa unui val de frig în acest an, cel mai probabil în decembrie, rămâne foarte reală. Prognoza de acum este, însă, plină de incertitudine, iar factorii cheie care ar putea afecta condițiile – în special în ianuarie și februarie – nu sunt încă în joc”.