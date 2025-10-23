România a ajuns în top 5 la decesele cauzate de caniculă în Europa. Temperaturile extreme ar putea deveni o normalitate în ţara noastră

Numărul zilelor caniculare a crescut cu peste 20% față de media obișnuită, iar vara lui 2024 a fost cea mai fierbinte din istorie. Căldura extremă din ultimii ani din România a fost tot mai greu de suportat. Mii de oameni au ajuns la spital, iar sute și-au pierdut viața din cauza temperaturilor sufocante, informează Antena 3 CNN.

Vara anului 2024 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată, cu temperaturi record și un număr mare de zile caniculare, mult peste media obișnuită. Mai mult, pe parcursul nopţii, temperaturile nu au coborât sub 20°C.

Și un alt aspect foarte important este că atunci când avem un val de căldură sau temperaturi foarte ridicate în timpul zilei avem temperaturi ridicate și în timpul nopții și de aici apare un pericol mai mare asupra asupra sănătății.

Au murit aproximativ 4.500 de oameni în 2024

În următorii ani canicula ar putea deveni o normalitate, iar numărul zilelor cu temperaturi extreme, într-o continuă creştere. Raportul Starea Climei – România 2025 arată că valurile de căldură au dus și la o creștere a numărului de decese.

"Ne îndreptăm către o extindere a perioadei de vară. Va începe mai devreme în an, prin aprilie, se va prelungi până în septembrie", a declarat cercetătorul Bogdan Antonescu.

"Estimările sunt că pentru valul de căldură din 2024, am avut undeva la 4500 de decese, ceea ce ne pune în top 5 țări din Europa", a continuat acesta.

Din cauza schimbărilor climatice, temperaturile vor continua să crească în următorii ani, iar acest lucru va afecta recoltele și va intensifica fenomenele meteorologice extreme, precum furtunile, grindina și inundațiile.

Temperatura medie anuală a crescut cu peste 3°C în ultimele decenii

România este afectată de schimbările climatice dramatice. Potrivit specialiştilor, ţara noastră s-a încălzit accelerat în ultimele decenii, cu o creştere a temperaturii medii anuale de 3,01 grade Celsius faţă de perioada 1971 - 2000, iar anii 2023 şi 2024 au fost cei mai călduroşi din întreaga istorie a observaţiilor meteorologice, relevă raportul "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem".

Conform datelor centralizate în document, vara anului trecut a adus 49 de zile de caniculă, al doilea cel mai mare număr din ultimii 70 de ani, şi 63 de zile de valuri de căldură, adică 68% din întreaga vară – un record absolut. În plus, pentru prima dată, România a înregistrat şase zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius într-un singur sezon estival.