Trei furtuni puternice peste Europa: Joseph, Chandra și Kristin „lovesc” mai multe țări cu rafale de uragan și alerte meteo cod roșu

6 minute de citit Publicat la 11:05 28 Ian 2026 Modificat la 11:18 28 Ian 2026

Furtunile Joseph, Kristin și Chandra au lovit Europa. Sursa foto: IPMA

Europa se confruntă în aceste zile cu un val de furtuni puternice care aduc condiții meteo severe pe întregul continent. În Atlanticul de Nord sunt active trei furtuni majore cu impact important asupra vremii europene: Chandra, denumită de Met Office (serviciul meteorologic britanic), și Joseph și Kristin, denumite de Institutul Meteorologic Portughez (IPMA).

Aceste sisteme atmosferice generează vânt puternic, ploi abundente și alerte meteo în mai multe regiuni.

Furtuna Kristin va afecta puternic Peninsula Iberică, unde este așteptat un episod sever de vreme nefavorabilă.

Meteorologii au emis alerte cod roșu pentru vânt extrem și valuri puternice, cu rafale care ar putea depăși 130 km/h în Portugalia și cod roșu de vânt în Spania, iar zonele de coastă sunt vizate de avertizări pentru condiții marine foarte periculoase.

Furtuna Chandra a lovit deja Regatul Unit și Irlanda, aducând vânt puternic, ploi intense, inundații și perturbări majore ale traficului și transporturilor. Met Office a emis avertizări de tip amber și yellow pentru vânt, ploi și ninsoare în părți din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, iar drumuri și școli au fost afectate de condițiile meteo severe.

În paralel, Furtuna Joseph continuă să influențeze condițiile meteo din Atlanticul de Nord, iar interacțiunea dintre aceste sisteme extinde instabilitatea atmosferică spre vestul și centrul Europei.

Un bărbat a murit în Portugalia, după ce un copac rupt de vânt a căzut peste camionul pe care îl conducea

Furtuna Kristin a provocat un deces, după ce un copac de mari dimensiuni a căzut peste un vehicul aflat pe Drumul Național 1, în zona Povos, lângă o stație Repsol.

Purtătorul de cuvânt al Autorităţii Naţionale pentru Urgenţe şi Protecţie Civilă (ANEPC), Paulo Santos, a declarat că incidentul a avut loc în localitatea Vila Franca da Xira.

Incidentul s-a produs la ora 04:31, iar șoferul, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a murit pe loc după ce a fost lovit în cabina camionului. La fața locului au intervenit pompierii, INEM și poliția, însă victima se afla deja în stop cardio-respirator.

Oficialul a mai precizat că „mai mulţi” pompieri au fost răniţi şi că „zeci” de persoane au fost evacuate.

În municipiul Vila Franca de Xira, vânturile puternice asociate furtunii Kristin au provocat căderi masive de copaci și pagube materiale, mobilizând numeroase echipaje ale pompierilor, PSP, GNR și Protecției Civile.

Protecţia Civilă a ridicat marţi alerta pentru „pregătire specială” la nivelul maxim, în jumătatea nordică a coastei portugheze, de la Viana do Castelo până la Setúbal, la sud de Lisabona.

Comandantul adjunct al ANEPC, José Ribeiro, a declarat că nivelul 4 (maxim) de alertă, presupune ca 100% din mijloacele operaţionale să fie disponibile pentru o perioadă de 12 ore. Acest lucru, a explicat el, permite o reacţie rapidă la orice incident care s-ar putea produce din cauza înrăutăţirii condiţiilor meteorologice.

Kristin, una dintre cele mai puternice furtuni, lovește Peninsula Iberică

În imaginea satelitară simulată, marcată cu un cerc portocaliu, este ilustrat aspectul probabil al furtunii Kristin înainte de a atinge uscatul. Deși nu este foarte bine organizată și nici spectaculoasă din punct de vedere vizual, furtuna are potențialul de a provoca efecte majore în Portugalia și va da peste cap vremea în mai multe regiuni.

Vântul s-a intensificat după miezul nopții, atingând un vârf de intensitate între orele 03:00 și 09:00. IPMA a emis avertizări de cod roșu pentru vânt extrem în districtele Braga, Porto, Aveiro și Coimbra, valabile pe 28 ianuarie între orele 03:00 și 06:00, precum și în districtele Viseu și Guarda, unde avertizarea este în vigoare între 05:00 și 09:00.

Autoritățile recomandă populației să ia măsuri preventive, inclusiv închiderea și securizarea ușilor și ferestrelor, în special în zonele de coastă expuse spre vest și sud-vest, îndepărtarea obiectelor care pot fi luate de vânt din curți și balcoane, evitarea parcării autovehiculelor în apropierea structurilor instabile sau a copacilor, precum și evitarea zonelor joase sau a parcărilor subterane cunoscute ca fiind predispuse la inundații.

În zonele pe unde va trece partea cea mai intensă a fenomenului sunt posibile maree de furtună, eroziune costieră severă, întreruperi de curent electric și pagube serioase la clădiri și acoperișuri. Deplasările pe jos sau cu autovehicule sunt puternic descurajate în intervalele de risc maxim.

Atenționări meteo în Europa

În Spania, autoritățile au emis cod roșu de vânt în zone din Andalucia, unde rafalele de vânt pot depăși 130 km/h, iar în alte provincii s-au ridicat avertizări portocalii și galbene pentru vânt și ploi abundente.

În Regatul Unit și Irlanda de Nord, sunt în vigoare alerte meteo de tip amber pentru vânt și ploi puternice, precum și alerte cod galben de ninsoare și inundații pe alocuri, pe fondul furtunii Chandra.

Meteorologii recomandă populației să urmeze indicațiile autorităților locale, să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să se adăpostească în locuri sigure și să urmărească actualizările meteo oficiale pe măsură ce situația evoluează.

Un avion a ratat aterizarea din cauza vântului puternic provocat de furtuna Chandra

Un avion Airbus A320 al companiei Lufthansa, care efectua un zbor din Frankfurt, a fost nevoit să renunțe, în ultimul moment, la aterizare în Dublin, din cauza vântului extrem generat de furtuna Chandra. Rafalele puternice și instabilitatea atmosferică au făcut imposibilă apropierea în siguranță de pistă, obligând echipajul să execute o manevră de tip go-around.

Storm Chandra got the better of this inbound Lufthansa A320 from Frankfurt this afternoon. (At least for a little while - the plane landed safely about 15 minutes later, at the second time of trying!) pic.twitter.com/S8A6IR3LDU — Dublin Airport (@DublinAirport) January 27, 2026

Incidentul a avut loc în contextul condițiilor meteo severe provocate de furtuna Chandra, care afectează mai multe regiuni din vestul Europei, aducând vânturi puternice și turbulențe periculoase pentru aviație. La prima tentativă de aterizare, avionul a fost destabilizat de rafale, iar piloții au decis să întrerupă procedura, respectând protocoalele de siguranță.

Aeronava a rămas în așteptare pentru scurt timp, iar aproximativ 15 minute mai târziu a reușit să aterizeze în siguranță, la a doua încercare, după o ușoară ameliorare a condițiilor de vânt. Niciun pasager nu a fost rănit, iar operațiunea a decurs conform procedurilor standard.

Autoritățile aeronautice avertizează că, pe durata manifestării furtunii Chandra, pot apărea întârzieri sau anulări de zboruri, din cauza vântului puternic și a condițiilor meteo dificile.

Prognoză meteo în Europa pentru joi, 29 ianuarie 2026

Vor fi înnorări în general persistente și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare în sud-vestul, vestul, centrul, sudul și sud-estul Europei. Local, mai ales în Spania, Portugalia și Grecia, se vor acumula cantități însemnate de apă.

În celelalte zone, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări, îndeosebi în Arhipelagul Britanic și Peninsula Iberică.

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori foarte scăzute în nordul și nord-estul continentului, iar în sud și sud-vest temperaturile se vor situa, în general, peste cele specifice finalului de ianuarie.

În zonele joase de relief, cu o probabilitate ridicată în vestul Europei, pe alocuri se va forma ceață.