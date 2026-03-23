Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi din istorie. Noi avertizări despre El Nino: „Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale”

Agenția meteorologică a ONU a avertizat că dezechilibrul climatic al Pământului este mai mare decât în orice alt moment din istoria înregistrată. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) afirmă că planeta noastră primește mult mai multă energie termică decât poate elibera, din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, scrie BBC News.
Acest „dezechilibru energetic” record a încălzit oceanul la cote noi anul trecut și a continuat să topească calotele glaciare ale planetei noastre. Oamenii de știință se tem că El Nino, care se așteaptă să înceapă mai târziu în acest an, ar putea aduce în curând noi recorduri de căldură.
Ca răspuns la raport, secretarul general al ONU, António Guterres, a reiterat apelul său către țări de a renunța la combustibilii fosili și a apela la energia regenerabilă pentru „a asigura securitatea climatică, securitatea energetică și securitatea națională”.
„Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale. Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu”, a avertizat el.
OMM afirmă că ultimii 11 ani au fost cei mai călduroși 11 ani de pe Pământ, comparativ cu înregistrările meteorologice care datează din 1850.
În 2025, temperaturile medii ale aerului la nivel global au fost cu aproximativ 1,43 grade Celsius peste cele din perioada „preindustrială”, înainte ca oamenii să înceapă să ardă cantități mari de combustibili fosili.
O răcire temporară față de modelul meteorologic natural La Nina a însemnat că 2025 nu a fost la fel de cald ca 2024, care a fost amplificat El Nino.
Însă anul trecut a fost totuși unul dintre cei mai călduroși trei ani de când au început să se facă înregistrări. Mulți oameni de știință cred acum că încălzirea se accelerează, deși spun că temperaturile se încadrează în general în intervalul previziunilor pe termen lung.
Și OMM indică o multitudine de alte dovezi care arată schimbarea climei. Poate cea mai cuprinzătoare măsură este cantitatea de energie termică suplimentară absorbită de Pământ.
„Acest dezechilibru energetic duce în cele din urmă la schimbările climatice și a atins un nou record anul trecut”, afirmă OMM.
Deși oamenii de știință încă încearcă să elaboreze motivele pentru care Pământul a acumulat atât de multă căldură suplimentară în ultimul deceniu, nu au nicio îndoială că gazele cu efect de seră care captează căldura, cum ar fi dioxidul de carbon (CO2), sunt cauza principală a dezechilibrului.
OMM afirmă că nivelurile de CO2 din atmosferă sunt la cel mai înalt nivel din ultimii cel puțin două milioane de ani, din cauza activităților umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili . O parte din energia suplimentară captată de aceste gaze încălzește atmosfera și uscatul, totodată topind gheața planetei.
Conform datelor provizorii, ghețarii lumii au avut unul dintre cei mai slabi cinci ani înregistrați vreodată în 2024/25, în timp ce gheața marină la ambii poli a fost la sau aproape de minime record pe parcursul majorității anului 2025.
Însă peste 90% din energia suplimentară a Pământului încălzește oceanele, ceea ce, la rândul său, dăunează vieții marine, provoacă furtuni mai intense și contribuie la creșterea nivelului mării.
Căldura stocată în primii 2 km ai oceanului global a atins un nou record anul trecut, afirmă OMM. În ultimele două decenii, încălzirea s-a făcut de peste două ori mai repede decât la sfârșitul secolului al XX-lea.
„Activitățile umane perturbă din ce în ce mai mult echilibrul natural și vom trăi cu aceste consecințe timp de sute și mii de ani”, a spus Celeste Saulo, secretar general al OMM.
Raportul subliniază impactul creșterii temperaturilor de astăzi, care contribuie la intensificarea multor tipuri de fenomene meteorologice extreme și favorizează răspândirea unor boli precum febra dengue.
Sud-vestul SUA se află în prezent în mijlocul unui val de căldură record la începutul sezonului, cu temperaturi care au depășit 40 grade Celsius în anumite locuri în ultimele zile: cu aproximativ 10-15 grade peste medie.
O analiză rapidă realizată vineri de oamenii de știință de la grupul World Weather Attribution a constatat că intensitatea căldurii ar fi fost „practic imposibilă” fără schimbările climatice cauzate de om.
Cercetătorii urmăresc îndeaproape și Oceanul Pacific, previziunile pe termen lung sugerând cu tărie că o fază de încălzire a fenomenului El Nino s-ar putea forma în a doua jumătate a anului 2026.
Un fenomen El Nino, pe lângă tendința de încălzire cauzată de om, ar putea împinge temperaturile la noi culmi până în 2027.
„Dacă vom trece la fenomenul El Nino, vom asista din nou la o creștere a temperaturii globale și, eventual, la noi recorduri”, a declarat John Kennedy de la OMM.