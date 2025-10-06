Un nou ciclon lovește România, cu ploi torențiale, inundații, vijelii și zăpadă. Șefa ANM a anunțat în ce zone „va ninge viscolit”

Un nou ciclon lovește România. Elena Mateescu a anunțat luni, 6 octombrie 2025, în ce zone „va ninge viscolit”. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un nou ciclon lovește România. Urmează trei zile în care precipitațiile vor fi însemnate cantitativ și pot ajunge chiar la 110-120 l/mp, în sud-estul tării. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o alertă meteo Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe județe. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat la Antena 3 CNN, în ce zone „va ninge viscolit”.

„Va ploua cu precădere în partea de sud-est a țării, și aici includem în special Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde cantitățile de precipitații vor fi semnificative, mai ales începând de mâine noapte, când va intra în vigoare codul roșu pentru cele trei județe din sud-est: Constanța, Călărași și Ialomița, de la ora 21:00 până miercuri seara, la ora 23:00.

Va ninge viscolit, mai ales în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, cu rafale de 80–90 km/h. Vorbim, din nou, de probabilitatea de a se depune un strat de zăpadă de 30–40 cm.

Și Capitala se va afla sub incidența unui cod portocaliu pentru cantități importante de precipitații.”, a precizat Elena Mateescu.

În perioada 5-9 octombrie țara noastră este afectată de un ciclon care vine dinspre Peninsula Balcanică spre sud-estul României și Bazinul Vestic al Mării Negre.

„Solul este aprovizionat deja cu apă, iar cantitățile mari pot conduce la probleme punctuale, fiind posibile depășiri ale Cotelor de apărare. Echipele de la Apele Române trebuie să fie pregătite de intervenție. Trebuie să fim atenți și vigilenți, pregătiți de intervenție rapidă oriunde este nevoie”, a atenționat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Raul Pop, luni.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat, luni, Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), constituit la nivelul MMAP, în urma atenționărilor și a avertizărilor meteorologice, dar și a avertizărilor hidrologice de Cod galben, portocaliu și roșu, transmise de ANM și INHGA.

Alertă cod roșu de inundații și viituri

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod roşu de viituri şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabilă marţi şi miercuri pe râurile din judeţul Constanţa.

Potrivit hidrologilor, alerta va fi în vigoare în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 00:00 şi vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri.

Totodată, va fi Cod portocaliu de inundaţii, în acelaşi interval de referinţă, pe râuri din judeţele Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi şi Tulcea.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 - 9 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe cursuri de apă din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Prahova, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Un al doilea Cod galben de inundaţii va fi valabil de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, pe râurile ce traversează judeţele: Mehedinţi, Dolj, Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov.