Alerte meteo cod roșu și cod portocaliu de ploi, emise de ANM: Unele zone intră sub cod galben de ninsori. Harta județelor afectate

ANM a emis alerte meteo cod roșu de ploi torențiale cu 120 l/mp. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de amploare, care include mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu, valabile de astăzi, 6 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 9 octombrie, ora 10:00.

Cea mai severă avertizare este codul roșu de ploi abundente, care intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Potrivit ANM, în aceste zone sunt așteptate cantități de apă între 110 și 120 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, ceea ce poate duce la inundații locale și alte efecte severe.

Pe lângă codul roșu, ANM a emis și:

Informare meteorologică generală: în vigoare de pe 6 octombrie, ora 10:00, până pe 9 octombrie, ora 10:00. Sunt vizate ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte (peste 1700 m altitudine) și o răcire semnificativă a vremii. În Muntenia, Dobrogea și Moldova se pot cumula local peste 70–100 l/mp.

Cod galben de ploi și vânt, valabil în două intervale: 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00, pentru Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpații de Curbură. 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei, și vestul Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 70 km/h în mai multe județe, inclusiv în București și Ilfov.

Cod portocaliu de ploi importante, valabil în același interval cu codul roșu, pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Aici se vor acumula între 60 și 90 l/mp, iar izolat, până la 100 l/mp.



La munte, la altitudini de peste 1700 m, sunt prognozate ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă de 10–30 cm și rafale de vânt de până la 90 km/h.

Temperaturile vor scădea semnificativ în toată țara, cu maxime între 12 și 18°C și minime între 3 și 14°C.

Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările în zonele vizate de cod roșu, să se informeze constant din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale și ale ISU.