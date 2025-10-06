Atenționare meteo cod portocaliu de ploi torențiale în București: Temperaturile scad sub zece grade în Capitală. Când se încălzește

1 minut de citit Publicat la 11:29 06 Oct 2025 Modificat la 11:39 06 Oct 2025

Capitala intră într-un episod de vreme severă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ PetreaIonut

Capitala intră într-un episod de vreme severă începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, până joi, 9 octombrie, ora 10:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în acest interval, Bucureștiul se va confrunta cu ploi abundente, rafale de vânt și o scădere accentuată a temperaturilor, cu minime ce vor coborî sub 10°C.

Cod portocaliu de ploi torențiale în București

Cea mai severă avertizare emisă de ANM este codul portocaliu, valabil pentru București începând de marți seara, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00. În acest interval, meteorologii prognozează cantități importante de precipitații, între 50 și 70 l/mp, însoțite de vânt cu intensificări temporare, ce pot atinge 50–65 km/h în timpul nopții.

Cod galben de vânt și ploi în restul intervalului

De luni seara (6 octombrie, ora 21:00) până marți (7 octombrie, ora 21:00), Bucureștiul se află sub cod galben de ploi – sunt așteptate acumulări de apă de până la 20 l/mp.

În același timp, între 7 și 8 octombrie, este activ și un cod galben de vânt, cu rafale ce pot depăși 60 km/h.

Temperaturile scad sub 10 grade în București

Pe lângă ploi, vremea se va răci accentuat. Potrivit prognozei speciale pentru București:

Marți (7 octombrie): maxima nu va trece de 12–14°C, iar minima nocturnă va coborî la 9–10°C.

Miercuri (8 octombrie): temperaturile se mențin scăzute, cu valori minime estimate la 8–10°C.

Vremea va fi în general închisă și rece pe tot parcursul intervalului.

Locuitorii Capitalei sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale în intervalele afectate de codurile portocaliu și galben, să se echipeze corespunzător vremii reci și umede și să urmărească alertele oficiale transmise de ANM și autoritățile locale.