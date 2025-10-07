Un nou ciclon tropical se formează în Atlantic. „Jerry” e considerat neobișnuit pentru această perioadă a anului

Un nou ciclon tropical se formează în Atlantic. FOTO: Hepta

Un nou ciclon tropical s-ar putea forma în Atlantic în următoarele zile, continuând activitatea intensă a sezonului uraganelor din 2025. Deși, în mod normal, spre sfârșitul sezonului se formează mai puține furtuni, istoria arată că cele care apar în această perioadă pot fi extrem de devastatoare, mai ales pentru că zonele de formare se mută mai aproape de țărm, scrie CNN.

Potențiala furtună nu reprezintă, deocamdată, o amenințare imediată. O zonă extinsă de vreme instabilă situată în centrul Atlanticului tropical ar putea evolua într-o depresiune sau într-o furtună tropicală în următoarele zile, în timp ce se deplasează spre vest. Următorul nume de furtună pe listă este „Jerry”.

Formarea unei astfel de furtuni în acest moment al anului este neobișnuită. Furtunile care traversează Atlanticul dinspre Africa spre Caraibe, responsabile pentru aproximativ 85% dintre uraganele puternice, tind să se diminueze în această perioadă.

„Jerry” ar putea trece la sfârșitul acestei săptămâni aproape de sau la nord-est de insulele din nordul Caraibelor, însă nu este clar cât de puternică va fi atunci. Este puțin probabil ca acest sistem să amenințe teritoriul continental al SUA, deoarece un front rece va coborî de pe coasta de est și îl va devia spre larg.

Astfel de fronturi reci devin tot mai frecvente în octombrie, motiv pentru care cea mai mare amenințare pentru SUA o reprezintă furtunile târzii de sezon care se formează în Golful Mexic și în Marea Caraibelor. Deoarece aceste regiuni sunt mai aproape de țărm, orice sistem care se formează acolo are șanse mai mari să provoace impacturi periculoase.

Există o probabilitate scăzută ca un sistem să se dezvolte în sud-vestul Golfului Mexic mai târziu în această săptămână, însă mai multă atenție atrage un tipar meteorologic favorabil formării furtunilor care ar putea apărea la mijlocul lunii octombrie.

„Fabrica” de furtuni în Caraibe

Potrivit unei prognoze publicate săptămâna trecută de Phil Klotzbach, expert în uragane și cercetător la Universitatea de Stat din Colorado, o zonă extinsă de vreme instabilă s-ar putea forma în jurul acelei perioade și s-ar putea roti în vestul Mării Caraibelor.

Cunoscut sub numele de „Giru Central American” (Central American Gyre), acest sistem atmosferic este renumit pentru că generează furtuni tropicale târzii în sezon. Este însă prea devreme pentru a spune dacă acest model meteorologic va produce o furtună în octombrie, însă meteorologii vor monitoriza cu atenție regiunea în a doua jumătate a lunii.

De obicei, în lunile octombrie și noiembrie se formează în jur de patru furtuni cu nume proprii, dar unele sezoane se încheie cu un „boom” de activitate, în timp ce altele se sting rapid.

Ultimii ani ilustrează perfect această variație: șapte furtuni s-au format în octombrie și noiembrie sezonul trecut, în timp ce în 2023 au fost doar două în aceeași perioadă.

Chiar dacă spre finalul sezonului numărul furtunilor este mai redus, ele pot fi în continuare extrem de distructive. Uraganul Michael din 2018, de exemplu, a fost cel mai târziu uragan de categoria 5 care a atins țărmul în SUA, lovind regiunea Florida Panhandle pe 10 octombrie. Cu doi ani înainte, uraganul Matthew a provocat distrugeri masive din Caraibe până în Carolina de Sud și Carolina de Nord, iar, poate cel mai notoriu exemplu, uraganul Sandy s-a transformat într-o „superfurtună” hibridă la sfârșitul lui octombrie 2012 și a devastat coasta de est a SUA.

Seria de furtuni de la finalul sezonului trecut a început la sfârșitul lui septembrie, când uraganul Helene a lovit sud-estul SUA cu inundații catastrofale și vânturi puternice. Apogeul a fost atins de uraganul Milton, care a atins rapid categoria 5 înainte de a slăbi și de a lovi Peninsula Florida la începutul lui octombrie.

Un tipar similar de activitate a apărut și anul acesta la sfârșitul lui septembrie. După ce uraganul Erin s-a intensificat rapid într-o furtună monstruoasă de categoria 5 la mijlocul lunii august, activitatea în Atlantic a scăzut semnificativ. A urmat însă o serie de trei uragane - Gabrielle, Humberto și Imelda - formate într-un interval de două săptămâni la finalul lui septembrie, care a întrerupt perioada neobișnuit de liniștită.

Atât Gabrielle, cât și Humberto s-au intensificat rapid, precum Erin. Gabrielle a devenit un uragan puternic de categoria 4, în timp ce Humberto a fost al doilea uragan de categoria 5 al sezonului. Cu toate acestea, niciun uragan nu a atins încă uscatul în SUA în acest sezon. Dacă această situație se va menține până la finalul lui noiembrie, 2025 ar putea deveni primul sezon din ultimul deceniu fără un uragan care să fi lovit teritoriul american.