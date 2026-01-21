Antena 3 CNN Meteo Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș iar sloiurile au pornit la vale. Minime de -22 de grade în ultima noapte de ger

Sloiuri în mișcare pe Valea Vaserului, județul Maramureș. Sursă Foto: RAW Meteo Group / Danici Nicoară

Noaptea și dimineața de miercuri au fost extrem de reci, cu minime care au coborât până la -22 de grade la Joseni și Miercurea Ciuc.

Aceste temperaturi s-au înregistrat după ce meteorologii au extins codul galben de ger la nivelul întregii țări, până la ora 10 dimineața.

Alte temperaturi înregistrate miercuri dimineață la stațiile meteo, în continuare:

  • -21 grade Poiana Stampei
  • -20 grade Toplița
  • -20 grade Târgu Lăpuș
  • -19 grade Întorsura Buzăului
  • -18 grade Botoșani
  • -18 grade Rădăuți
  • -18 grade Stânca Ștefănești
  • -18 grade Târgu Mureș
  • -18 grade Dej
  • -18 grade Sărmașu
  • -17 grade Oltenița
  • -16 grade Bistrița
  • -15 grade Darabani
  • -15 grade Iași
  • -15 grade Negrești
  • -15 grade Giurgiu
  • -15 grade Zimnicea
  • -15 grade Călărași
  • -15 grade Satu Mare
  • -15 grade Huedin
  • -14 grade București Băneasa
  • -14 grade Brașov

După perioada geroasă din ultimele zile, vremea ar urma să se încălzească ușor.

"Din ziua de joi, vom constata că vremea intră într-o ușoară încălzire, cu maxime de până la 7 - 8 grade, în special în partea de sud-vest și de vest a țării. 

Chiar și minimele anticipăm să mai crească spre minus 7 până la două grade Celsius", a spus Elena Mateescu, director general ANM, la Antena 3 CNN.

Sloiurile s-au pus în mișcare pe valea Vaserului

Încălzirea se manifestă deja spectaculos în județul Maramureș.

Aici, un zăpor (acumulare de sloiuri de gheață, n.r.) a cedat miercuri după-amiază, după ce temperaturile au crescut.

Sloiurile s-au pus în mișcare pe Valea Vaserului, în zona orașului Vișeul de Sus, județul Maramureș.

Fenomenul a fost surprins în imagini publicate pe RAW Meteo Group.

