Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș iar sloiurile au pornit la vale. Minime de -22 de grade în ultima noapte de ger

Noaptea și dimineața de miercuri au fost extrem de reci, cu minime care au coborât până la -22 de grade la Joseni și Miercurea Ciuc.
Aceste temperaturi s-au înregistrat după ce meteorologii au extins codul galben de ger la nivelul întregii țări, până la ora 10 dimineața.
Alte temperaturi înregistrate miercuri dimineață la stațiile meteo, în continuare:
- -21 grade Poiana Stampei
- -20 grade Toplița
- -20 grade Târgu Lăpuș
- -19 grade Întorsura Buzăului
- -18 grade Botoșani
- -18 grade Rădăuți
- -18 grade Stânca Ștefănești
- -18 grade Târgu Mureș
- -18 grade Dej
- -18 grade Sărmașu
- -17 grade Oltenița
- -16 grade Bistrița
- -15 grade Darabani
- -15 grade Iași
- -15 grade Negrești
- -15 grade Giurgiu
- -15 grade Zimnicea
- -15 grade Călărași
- -15 grade Satu Mare
- -15 grade Huedin
- -14 grade București Băneasa
- -14 grade Brașov
După perioada geroasă din ultimele zile, vremea ar urma să se încălzească ușor.
"Din ziua de joi, vom constata că vremea intră într-o ușoară încălzire, cu maxime de până la 7 - 8 grade, în special în partea de sud-vest și de vest a țării.
Chiar și minimele anticipăm să mai crească spre minus 7 până la două grade Celsius", a spus Elena Mateescu, director general ANM, la Antena 3 CNN.
Sloiurile s-au pus în mișcare pe valea Vaserului
Încălzirea se manifestă deja spectaculos în județul Maramureș.
Aici, un zăpor (acumulare de sloiuri de gheață, n.r.) a cedat miercuri după-amiază, după ce temperaturile au crescut.
Sloiurile s-au pus în mișcare pe Valea Vaserului, în zona orașului Vișeul de Sus, județul Maramureș.
Fenomenul a fost surprins în imagini publicate pe RAW Meteo Group.