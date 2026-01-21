Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș iar sloiurile au pornit la vale. Minime de -22 de grade în ultima noapte de ger



Sloiuri în mișcare pe Valea Vaserului, județul Maramureș. Sursă Foto: RAW Meteo Group / Danici Nicoară

Noaptea și dimineața de miercuri au fost extrem de reci, cu minime care au coborât până la -22 de grade la Joseni și Miercurea Ciuc.

Aceste temperaturi s-au înregistrat după ce meteorologii au extins codul galben de ger la nivelul întregii țări, până la ora 10 dimineața.

Alte temperaturi înregistrate miercuri dimineață la stațiile meteo, în continuare:

-21 grade Poiana Stampei

-20 grade Toplița

-20 grade Târgu Lăpuș

-19 grade Întorsura Buzăului

-18 grade Botoșani

-18 grade Rădăuți

-18 grade Stânca Ștefănești

-18 grade Târgu Mureș

-18 grade Dej

-18 grade Sărmașu

-17 grade Oltenița

-16 grade Bistrița

-15 grade Darabani

-15 grade Iași

-15 grade Negrești

-15 grade Giurgiu

-15 grade Zimnicea

-15 grade Călărași

-15 grade Satu Mare

-15 grade Huedin

-14 grade București Băneasa

-14 grade Brașov

După perioada geroasă din ultimele zile, vremea ar urma să se încălzească ușor.

"Din ziua de joi, vom constata că vremea intră într-o ușoară încălzire, cu maxime de până la 7 - 8 grade, în special în partea de sud-vest și de vest a țării.

Chiar și minimele anticipăm să mai crească spre minus 7 până la două grade Celsius", a spus Elena Mateescu, director general ANM, la Antena 3 CNN.

Sloiurile s-au pus în mișcare pe valea Vaserului

Încălzirea se manifestă deja spectaculos în județul Maramureș.

Aici, un zăpor (acumulare de sloiuri de gheață, n.r.) a cedat miercuri după-amiază, după ce temperaturile au crescut.

Sloiurile s-au pus în mișcare pe Valea Vaserului, în zona orașului Vișeul de Sus, județul Maramureș.

Fenomenul a fost surprins în imagini publicate pe RAW Meteo Group.