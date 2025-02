Val de aer polar peste Europa: Furtunal Coral aduce ninsori, ploi și temperaturi cu 15 grade mai mici decât normalul perioadei

Un val de aer rece, denumit furtuna Coral de către serviciul meteorologic național grec, se va răspândi spre sud-estul Europei, în unele părți din estul Mediteranei și Orientul Mijlociu, în această săptămână.

Furtuna Coral este prognozat să aducă temperaturi arctice direct de la Polul Nord. Valorile termice vor fi în medie cu 10-15°C sub normal, cu perioade de ploi abundente, lapoviță și ninsoare.

Valul de aer deosebit de rece va aduce temperaturi scăzute și ninsori în zonele muntoase din Grecia în două valuri începând de miercuri, a anunțat marți Serviciul meteorologic național (EMY) al țării într-un buletin meteorologic de urgență.

Fenomenul de vreme rece, denumit Coral, va predomina în regiunea mai largă a sud-estului Europei și a Orientului Mijlociu până lunea viitoare.

În Macedonia, Tracia, Tesalia și insulele din nord-estul Mării Egee, temperaturile de miercuri vor varia între -3 și 7, 8 și 9 grade Celsius, în timp ce în centrul și estul Greciei, Evia și estul Peloponezului între 1 și 11 grade Celsius. Ninsorile vor pătrunde treptat dinspre nord și vor afecta zonele înalte din aceste regiuni, inclusiv Creta.

Joi și vineri, sunt prognozate ninsori în restul Macedoniei și vor continua să afecteze Tesalia, Creta, nordul și estul Mării Egee, în Grecia centrală, Attica, Evia și estul Peloponezului.

